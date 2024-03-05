Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor

Ali Öncü
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor
VakıfBank, Zehra Güneş'in alternatifini Çin'den buldu. Orta oyuncu Yuan Xinyue ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

VakıfBank ve Zehra Güneş'teki düşüş dikkat çekiyor. Avrupa'dan elenen VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde de Fenerbahçe'ye yenilerek ağır yara aldı.

VakıfBank yönetimi çare olarak transfere yöneldi. Milliyet'teki habere göre ilk hedef Çinli yıldız Yuan Xinyue.

Sarı siyahlıların 27 yaşındaki 2.01'lik oyuncu ile gelecek sezon için prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Yuan Xinyue, Çin'de Tianjin takımında oynuyor. Milli voleybolcumuz Melissa Vargas'ın da takım arkadaşı.

VakıfBank'ta Gabi Guimaraes'in de sezon sonunda ayrılacağı ve İtalya'nın Imoco takımına gideceği belirtildi.

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