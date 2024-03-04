Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Arina Fedorovtseva Zehra Güneş'ten Berke Özer intikamını böyle aldı
Fenerbahçeli Anna Fedorovtseva'nın eski aşkı Berke Özer, rotasını Zehra Güneş'e kırmıştı. Güzel voleybolcu eski aşkını kapan Zehra Güneş'ten intikamını maçta aldı.

Eyüpspor'da forma giyen kaleci Berke Özer, Fenerbahçe Opet'in güzel voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile aşk yaşamıştı.

Berke Özer'in Arina'dan ayrıldıktan sonra bu kez de VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberlere ikiliden yalanlama gelmedi.

Arina ile Zehra dünkü maçta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Arina'nın takımı Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.

VakıfBank ve Zehra'daki düşüş de devam etmiş oldu.

Maçın yıldızı Arina oldu.

Karşılaşmanın ardından onlarca paylaşım yapılırken, en dikkat çekici olanı şuydu:

"Bizim Kız Berke'yi Zehra'ya verdi kendini kurtardı. Şimdi ise Zehra wanted....?"

ghw-1egw0aaxeo7.jpg

1866956-780x470.jpg

ghwaur0wkaaqkyn.jpg

ghwpgb-xwaa40mj.jpg

7deb930a693f4c91b4b90a6ba8a61309.jpg

İlgili Haberler
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz
'Utanmayan bir federasyon var' dedi. Fatih Altaylı TFF'nin son yalanını ortaya çıkardı
Olimpiyatın provası İstanbul'a geliyor
Olimpiyatın provası İstanbul'a geliyor
Adanalı Ronaldo Arabistan'da ortaya çıktı. Araplar gözlerine inanamadı
Can Uzun kararını verdi. Milli takım tercihini yaptı
Murat Kurum'a destek verip yanağını okşatan Dursun Özbek Ekrem İmamoğlu'na bakın ne dedi
Bayer Leverkusen Münih hegemonyasını sona erdirmek üzere. Şampiyonluğa koşuyor
Bayer Leverkusen Münih hegemonyasını sona erdirmek üzere. Şampiyonluğa koşuyor
Galatasaray tribünlerde savaş mı çıkarmak istiyor? Sedat Kaya 'ergen işi' diyerek açıkladı
Futbolun Afrodit'i yazdı. Maçı hakem aldı ama Santos'un nasıl çarşafladığını açıkladı.
Icardi'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Peş peşe paylaşımlar
Dursun Özbek'i salıncağa kim bindirdi? Gürel Yurttaş yazdı
Erman Toroğlu'nun enteresan ceketinin fiyatı ortaya çıktı. Yok artık!
Erman Toroğlu'nun enteresan ceketinin fiyatı ortaya çıktı. Yok artık!
Son Haberler
Şanlıurfa'da 12 suç makinesi yakayı ele verdi Yerel Haberler
Şanlıurfa'da 12 suç makinesi yakayı ele verdi
'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' dedi gözaltına alındı Gündem
'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' dedi gözaltına alındı
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz Spor
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz
AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir Gündem
AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir
BofA S&P 500 hedefini yükseltti Ekonomi
BofA S&P 500 hedefini yükseltti
Mustafa Destici kaza geçirdi Gündem
Mustafa Destici kaza geçirdi
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar Gündem
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar