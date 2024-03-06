VakıfBank 3-1 kazandı. Flaş Zehra Güneş detayı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

VakıfBank'ta Zehra Güneş oynamadı.

Zehra Güneş'in bir süredir sakat olduğu, buna rağmen forma giydiği belirtiliyordu. Güneş bu kez takımda yer almadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

VakıfBank: Van Aalen, Busa, Zeynep Demirel, Thompson, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay (Aylin Acar, Gabi, Carutasu, Ogbogu, Cansu Özbay, Begüm Kaçmaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ayşe Çürük, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Carlini (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Adalı, Çağla Salih, Loda)

Setler: 30-28, 25-23, 23-25, 25-23

Süre: 123 dakika (34, 29, 31, 29)

