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Haluk Levent'in konserinde Kahtalı Mıçı sürprizi

Şarkıcı Haluk Levent, Adıyaman'da depremzede çocukları eğlendirmek adına mini bir konser verirken Kahtalı Mıçı sürpriziyle karşılaştı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 22:37
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AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent konser sırasında Kahtalı Mıçı sürpriziyle karşılaştı

Haluk Levent'in konserinde Kahtalı Mıçı sürprizi
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AHBAP Derneği Başkanı olarak deprem bölgesine ilk günden bu yana yaptığı destekle övgü kazanan şarkıcı Haluk Levent, bu defa Adıyaman'da depremzede çocuklara moral vermek adına mini bir konser düzenledi. 

Çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiği sırada Kahtalı Mıçı'nın konser verdiği alana gelişiyle heyecanlanan Levent, mini konserine Kahtalı Mıçı ile devam etti. 

O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Haluk Levent, yaşadığı heyecanı ve mutluluğu da satırlarına ekledi.

İşte Haluk Levent'in yaptığı o paylaşımlar:

"Bölgede 50 gündür ilk kez şarkı söylemek. Evlerini kaybetmiş çocuklarımıza moral olsun diye mini bir konser. (Kahta - Adıyaman)

Ve bizler şarkı söylerken içeriye Kahtalı Mıçı geldi. O bölgede en fazla kaset CD albüm satan, yöresel değil uluslararası fenomen bir abimiz. Ailesi ve akrabaları da çok kötü etkilenmiş depremde. Buna rağmen şarkı söyledi.

Çocuklar çok sevindi. Sağolasın Kahtalı Mıçı"

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