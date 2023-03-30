30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Üçlü Pürüz filminde Haluk Levent sürprizi

Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı 'Üçlü Pürüz' filminin afişi yayınlandı. Üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu konu alan film, 21 Nisan’da vizyona girecek. 'Üçlü Pürüz' filmin sürprizi ise Haluk Levent oldu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:41
Takip Et

Üçlü Pürüz filminde Haluk Levent çok şaşırtacak

Üçlü Pürüz filminde Haluk Levent sürprizi
+
Aa
-

Yapımcılığını Selçuk Aydemir (Selkare) ve Aytaç Ağdağ’ın (Aytaç Medya) üstlendiği, başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı, kadrosunda Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı komedi filmi 'Üçlü Pürüz', 21 Nisan 2023’te beyazperdede seyirciyle buluşacak.

HALUK LEVENT ÇOK ŞAŞIRTACAK

Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar’ın oturduğu 'Üçlü Pürüz' filminin sürprizi ise Haluk Levent oldu.

Filmde kendisini canlandıran ünlü sanatçı, seyircilere büyük şaşkınlık yaşatacak.

DÜĞÜN YOLUNDA ÇILGIN MACERA

Afişi yayınlanan 'Üçlü Pürüz' filminin konusu şöyle:

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Cabalar) sahte nikâh memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikâh şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
2
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
3
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
4
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
6
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
7
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿Doğu Anadolu beyaza büründü
﻿Doğu Anadolu beyaza büründü
﻿Doğu Anadolu beyaza büründü
﻿Antakya Medeniyetler Korusu yeniden sahnede
﻿Antakya Medeniyetler Korusu yeniden sahnede
﻿Antakya Medeniyetler Korusu yeniden sahnede
﻿Macaristan'ın 250 yıllık porselen fabrikası
﻿Macaristan'ın 250 yıllık porselen fabrikası
﻿Macaristan'ın 250 yıllık porselen fabrikası
﻿Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
﻿Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
﻿Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.