Deniz Akkaya Haluk Levent'e ağır hakaret etti. ''Utanmıyor musun? ''diyerek paylaştı

Eski manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dolandırıcı olduğuna dair yaptığı açıklamalarla gündemde. İddialar bitmeyen Akkaya Haluk Levent'in kendisine dava açacağını duyunca yeni açıklamalar yaptı.

Çeşitli iddialarda bulunan eski manken "Bize Cenk Erenler telefon açıyor gel evde buluşalımlar. Bu ne demek? Gör beni göreyim seni? Sen utanmıyor musun? Bizim buradan bir kuruş kazancımız yok. Utanmıyor musun?" dedi.

"Ben korkmam" diyen Deniz Akkaya konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Gel paramı indirdim... Oğuzhan Bey'e de teklifte bulunmuş, mesajlarımı yalanlarsa parasını verecekmiş. Bunların hepsini davada konuşacağız sen beni ver ki mahkemeye bunları konuşalım.Can Bey mesela kimin üzerinden aldı parayı ne kadar yemlendi. Bu arada dile getirmediğim mağdurlar var. Davaya vermeni heyecanla bekliyoruz."