Ahmet Çakar 'Ümit Özat ölecek' dedi anında cevap geldi. Öyle bir şey söyledi ki

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar 'Ümit Özat ölecek' dedi anında cevap geldi. Öyle bir şey söyledi ki
Ahmet Çakar ile Ümit Özat arasında ipler bir anda gerildi.

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, Sivasspor-Fenerbahçe maçını BTV Youtube kanalında yorumladığı sırada çok çarpıcı bir kehanette bulundu.

Çakar, "Şu anda bir şey hissettim Ümit Özat bu akşam ölecek... Vallahi diyorum, hissettim. Yahu hissettim, ölecek" dedi.

Bu sözlere Ümit Özat cephesinden çok sert cevap geldi.

Özat; "Hiç düşünmüyor musun hoca bu adamın çoluğu var çocuğu var. İzlerse travma yaşar mı yaşamaz mı diye. Ama bunlar senden beklenen şeyler. Merak etme itin duası kabul olsa gökten kemik yağar. Seninle yayın yaptığım için kendimden utanıyorum. Ayrıca duanla yaşamadım ki temennin ya da hissiyatınla öleyim" mesajıyla Ahmet Çakar'a tepki gösterdi. .

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