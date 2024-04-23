Federasyondan milli kaleciye flaş ceza. Sebebini duyanlar 'yok artık' dedi

İran Milli Takım'nın tecrübeli kalecisi Hossein Hosseini, takımı Esteghlal Tehran'ın, Aluminium Arak ile oynadığı maçın ardından ilginç bir olayla karşılaşmıştı.

Arak Stadı'ndaki karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan bir kadın taraftar Hosseini'ye doğru koşmuştu. Bunu gören 31 yaşındaki file bekçisi de kadının yanına gidip sarılmıştı.

Ardından güvenlik güçleri olaya müdahale etmiş, Hosseini ile kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

İrfan Futbol Federasyonu bu olay sonrası 11 kez milli formayı giyen Hossein Hosseini'ye bir maç uzaklaştırma ve 4 bin 400 Euro para cezası verdi.

Gerekçe olarak, "maç güvenlik görevlilerine kötü davranması" gösterildi.

"Mavi kız" Sahar Khodayari'nin ölümü İran'da futbol tarihini değiştirdi. İranlı kadınlar, 40 yıllık yasağın ardından 2019'da statlarda maç izlemeye başladı.

29 yaşındaki Sahar Khodayari; Esteghlal ile BAE arasındaki maçı izlemek için erkek kılığında stada girmeye çalışırken yakalanmıştı.

Khodayari altı ay hapis cezasına çarptırılabileceğini öğrendikten sonra hayatına son vermişti. Sahar Khodayari'nin ölümünden sonra kurallar değişmişti.