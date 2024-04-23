Arda Güler itirafı. Ancelotti ve Xavi'nin konuşması ortaya çıktı

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Arda Güler itirafı. Ancelotti ve Xavi'nin konuşması ortaya çıktı
Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçın ardından iki takımın hocasının gündeminde Arda Güler vardı.

İspanya La Liga'da 32. haftaya damga vuran karşılaşma Bernabeu Stadı'nda oynandı.

Real Madrid; El Clasico'da ağırladığı Barcelona'yı nefes kesen mücadelenin ardından 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile Barcelona'nın hocası Xavi arasında Arda Güler diyaloğu yaşandığı ortaya çıktı.

İspanyol basınından Defensa Central'a göre; Xavi'nin, Arda'yı transfer edemedikleri için yaşadıkları pişmanlığı Carlo Ancelotti'ye anlattığı ifade edildi. Xavi'nin ayrıca iki takım arasındaki güç farkına da değindiği belirtildi.

Genç teknik adamın, Ancelotti'ye, "Arda Güler bizim takımda olsaydı kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var." dediği aktarıldı.

Bu arada Carlo Ancelotti Arda Güler bundan sonraki süreçte daha fazla süre alacağını açıkladı. İtalyan hoca, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli artı 10 milyon Euro bonus karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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