Ahmet Ercan'dan acı itiraf: Ben de güvensiz bir evde oturuyorum 'Açım diyen birine evini güçlendir diyemezsin'

Kaynak: ANKA
Ahmet Ercan'dan acı itiraf: Ben de güvensiz bir evde oturuyorum 'Açım diyen birine evini güçlendir diyemezsin'

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Açım diyen birisine 'evinizi güçlü yaptırın' denilemeyeceğini söyleyerek yaşanan depremlere enkaz altına can verenlerin çoğunlukla yoksul olduğuna dikkat çekti.

Deprem Bilimci Ercan, Balıkesir Dönüşüm Kongresi’ndeki konuşmasında Türkiye gerçeklerine değindi. Prof. Ercan bir kişinin deprem önlemi alabilmesi için asgari ücretin 94 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Bir üniversitede profesör olduğunu söyleyen Prof. Ercan "Ben depremde ölmeye adayım. Çünkü ben bu parayı alamıyorum. Ben depreme güvensiz bir evde oturuyorum" diye konuştu.

Prof. Ahmet Ercan, liyakatsiz yönetimler, ekonomideki bozukluk ve halkın geçim sıkıntısının depremleri afete dönüştürdüğünü söyleyerek geçim sıkıntı çeken birine 'evinizi güçlü yaptırın' denilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'de yaşayanların akşam bir ekmeği evine nasıl götürebilirim diye düşündüğünü vurgulayan Prof. Ahmet Ercan "10 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira asgari ücret. Bir kişinin depreme önlem alabilmesi için asgari ücretin 94 bin lira olması gerekiyor." dedi.

"AÇ OLAN AÇIZ AÇIZ DİYEN BİR MİLLETE DEPREM DERSİ VEREMEZSİNİZ"

Komşularının bile kendisine 'hayır biz bu evi yenileyemez, durumumuz iyi değil" dediğini anlatan Prof. Ahmet Ercan, Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu ekonomi olduğunu, ekonomik sorunların çözülmeden deprem sorununun çözülemeyeceğini vurguladı.

"GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKAN İNSANLAR HEP YOKSULLAR"

Prof. Ahmet Ercan, 54 yıllık deneyiminde göçük altından çıkan insanların hep yoksullar olduğuna şahit olduğunu söyledi.

"Kuru fasulyesini pişiren Ayşe hanım beni anladı ama seçeneği yok. Bizi anlamayanlar yönetimler" diyen Prof. Ahmet Ercan, yapılan toplantılara çoğu zaman belediye başkanlarının valilerin katılmadığına dikkat çekti.

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