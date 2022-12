Özgür Demirtaş Ahmet Hakan'ın yüzünü kızartacak mesajları paylaştı

Ahmet Hakan, asgari ücretin artmasının ardından CNN Türk’teki programında ekonomist Özgür Demirtaş’ın asgari ücretle ilgili değerlendirmelerinden bahsederken 'büyük ekonomist, deha... Ne diyorduk bunlara..." diyerek gülerek dalga geçti.

Demirtaş, sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'ın kendisi hakkında konuşulan bölümünü paylaşarak “Ben yapılanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben sizden hoca 10 yıldır uyarıyor, dediklerinin tümü de gerçekleşti. Daha fazla kulak verilmeli demenizi beklerdim.

Ben sizden hani faiz enflasyonun sebebi idi. Faiz 19'dan 9'a 10'a 10 puan indi enflasyon 20'den 180'e çıktı demenizi beklerdim.

Ben sizden beyler bu stüdyoda hiçbirimizin ekonomi finans konusunda formal eğitimi yok. niye Özgür hocayı konuşuyorsunuz demenizi beklerdim

Allah aşkına siz ne konuşuyorsunuz? Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu?” diyerek sitem etti.

Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:

1) Keşke izlemeseydim. İzledim ve oldukça üzüldüm. Ahmet Hakan bey benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Stüdyodaki konuklar gülüyor. Biri kıraathanede konuşsun Özgür vs diyor. Biri Özgür Alım gücünün düşmesine adeta seviniyor diyor.

2) Üzüldüm çünkü benim Ahmet beye en ufak bir saygısızlığım olmadı. Kendisinin hakkına da hiçbir yerde girmedim. Değil herkesin izlediği bir kanalda, özel bir odada bile kendisi hakkında yalan yanlış konuşmadım. Sadece yıllar önce bir programına çıktım.

3) Benim olmadığım bir ortamda benim bir twitimi alıp: Özgür Demirtaş Alım Gücünün düşmesine sevinmiş demek ne demek Allah Aşkına Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz Ahmet bey? Bu kadar kolay mı insanlar hakkında yalan bilgiyi Milyonların önünde söylemek?

4) Ben sizden şunu söylemenizi beklerdim: “Özgür hoca benim programımda Ekonomi Yönetimini uyardığında, bu yolun yol olmadığını söylediğinde Dolar/TL 3.50 idi, şu anda 18.60. Ki Özgür hoca o programdan yıllar önceden beri uyardı hükümeti ve siz yandaşların

5) “ve siz kulak vermek yerine, gerek sosyal medyada, gerek benim sunucusu olduğum kanalda kendisi hakkında yalan haber yaptınız. Gelinen her nokta Özgür hocanın son 10 yıldır söylediği her şeyi HAKLI çıkardı. En azından bir ÖZÜR dileyip kendisine kulak vermek gerekmez mi?”

6) İşte Hakan bey ben sizden bunları söylemenizi beklerdim. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Sizin Ekonomi ve Finans eğitiminiz var mı? YOK. Beni konuştuğunuz konuklarınızın Ekonomi ve Finans eğitimi var mı? YOK. Peki ALLAH AŞKINA siz ne konuşuyorsunuz?

7) Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu? Dünyada Zimbabwe’den sonra en yüksek enflasyonun Türkiye’de olması biraz olsun sizi rahatsız etmiyor mu? Faiz Enflasyonun sebebidir lafının bunca çöküşünden sonra hala vicdanınız kör mü?

AHMET HAKAN'A WHATSAPP'TAN DA YAZDI

Daha sonra Ahmet Hakan'a WhatsApp uygulamasından yazdığını söyleyen Demirtaş, "Ahmet beye ayrıca Whatsappden de gayet açık bir şekilde yazdım. Ne zaman anlayacaklar benim özü sözü bir ve gayet samimi bir insan olduğumu? Ne zaman dinleyecekler yıllardır ben ve benim gibi bir çok kişinin söylediği çözüm önerilerini?" ifadelerini kullandı ve yolladığı mesajları tek tek paylaştı.

İşte o mesajlar;

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Özgür Demirtaş Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası'nı” Madison Square Garden'da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı. 100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından, Türkiye genelinde, Ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aynı zamanda, Türkiye'nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK Danişmanlıklarini da üstlendi.