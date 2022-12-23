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Özgür Demirtaş’tan asgari ücret yorumu: Morfin vermek ile aynı

Ekonomist Özgür Demirtaş, 8 bin 500 TL olarak açıklanan asgari ücrete sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Bu hiçbir sorunu çözmeyecek" dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 00:32
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Özgür Demirtaş’tan asgari ücret yorumu: Morfin vermek ile aynı

Özgür Demirtaş’tan asgari ücret yorumu: Morfin vermek ile aynı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında brüt asgari ücret 10 bin 8, net asgari ücret 8 bin 506,80 lira olacak.

Net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 olarak gerçekleşti.

“HİÇBİR SORUNU ÇÖZMEYECEK”

Konuyu sosyal medya hesabından değerlendiren Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş şunları söyledi:

“Asgari ücret 8500 lira olarak belirlendi. Bu hiçbir sorunu çözmeyecek. Bacağı kırık hastaya kırığı tedavi etmek yerine, hasta acı hissetmesin diye MORFİN vermek ile aynı.

3 ay içinde geçmiş yıllardan bile daha kötü ALIM GÜCÜ olacak. Maaşlar eriyip gidecek. İzleyip, Görelim …”

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