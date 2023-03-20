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Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı

Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kuruluna giderek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 22:01
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Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı

Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı
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Yüksek Seçim Kuruluna giderek başvurusunu gerçekleştiren Özal, adaylık sürecinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı olduğunu ve bu değişimi gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ifade eden Özal, “14 Mayıs’ta Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayacağımız bir yılda tarihi bir seçime gideceğiz. Tükenmişlikler içerisinde yaşamaya çalışan halkımıza nefes aldırmak, daha iyi bir Türkiye inşa etmek amacıyla Türkiye İttifakı’nı temsilen ülkemiz için Cumhurbaşkanı adayı oldum. İnşallah bu süreç hem bizim hem de ülkemiz için hayırlar getirir. Milletimiz için çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Resmi adaylık başvurusu ile birlikte artık resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin huzurundayım. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin de bize olan güveninin farkındayız. Bu güven duygusuna sahip çıkacağız. Millete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs’ta herkesin Cumhurbaşkanı olarak inşallah halkın tercihiyle sandıktan en çok oy olan isim olarak çıkacağız.” dedi.

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