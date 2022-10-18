Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal kömür madenleri çıkışı: Hepsinin kapatılması lazım

TVNet'de Serhat İmrahimoğlu'nun hazırladığı Net Bakış programında konuşan Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal Bartın’da yaşanan maden faciası hakkında konuştu. Konuşmasında ilginç bir çıkışa imza atan Özal, “Bana göre Türkiye'deki tüm kömür madenlerin hepsinin kapatılması çalışanların başka işler verilmesi lazım.” İfadelerini kullandı.

Özal’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- Öncellikle acı üzerinden siyaset yapmak, iktidar ya da muhalefet hiç doğru değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi sorumluların cezalandırılması lazım.

- Bana göre Türkiye'deki tüm kömür madenlerin hepsinin kapatılması çalışanların başka işler verilmesi lazım.

- Dünyada Amerika 237 milyar ton kömür maden rezervi olan ülke, Rusya 157 milyar ton dünyada 2. rezervi olan ülke, Çin ise 115 milyar ton rezervi olan ülke, Türkiye'nin rezervi ise sadece 20 milyar ton rezervi var bunun da 19.2 milyar tonu sadece linyit rezervi var linyit 2000-3000 civarında kaloriye sahip buda hiçbir şeye yaramayan kömür tipi. Bugün elektrik santrallerinde ve çimento fabrikalarında kullanılan kömürlerin hepsi ithaldir.

- Eskiden madenlerde 50 bin kişi çalışırdı, şu anda çalışan sayısı azaldı. Türkiye güçlü rezervlere zaten sahip değil. Turgut Özal Dönemi'nde 1990 yılında bir yürüyüş oldu 100 bin kişi Soma'dan yürüyüşe katıldı. Turgut Özal o zaman dedi ki bu insanları yerin 350 metre altına sokmayalım dedi.Turgut Özal o zaman bu insanlara başka iş verelim demişti. İşçi sendikasıyla anlaşılamamıştı sonra ne oldu maden kazasında 300 kişiye yakın vatandaşımızı kaybetmiştik.

- Türkiye'de Son 20 yılda 921 kişi madenlerde hayatını kaybetti.2018 yılında Almanya kömür madenlerini kapattı ama onlarda bile son 20 yılda ölen sayısı 6 olmuş. Küresel ısınmadan dolayı kömür maden ocakları kapatılıyor çoğu ülkede.

- Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahati ilgili kendi tercihidir. Siyasal iletişim olarak doğru ya da yanlış olabilir ona ben karar veremem. Ben bugün parti lideri olarak Amerika'ya yapacağım seyahatim farklı olurdu. Kendisine de bunu tavsiye ederdim.

- Ben uzun zaman Amerika'da yaşadım ben olsam Amerika'daki siyasetin lobiler tarafından nasıl idare edildiğini yapıldığını bilirim. Siyasette iktidar ya da muhalefet diye bir ayırım olmaz. Ben oraya gittiğim zaman özellik Rum ve Yunan Ülkelerinin lobilerini destekleyen senatör ve kongre üyelerine Ege'de yaptıklarını anlatırdım. Amerika’da Türkiye'nin tezlerini anlatırdım, siyasetçi Demokrat ya da Cumhuriyetçi olanlara. Türkiye olarak NATO’nun en önemli 2. büyük ordusu olduğumuzu ve F 16 projesine karşı çıkanlarının ne kadar yanlış yaptıklarını anlatırdım.

Amerika'da kasım ayında bir seçim olacağını biliyoruz Rum ve Ermeni lobilerinden oy almak için F-16 alımlarını uzatıyorlar. F-35'ten çıkmanın faydası vardır belki çünkü Türkiye'de gelişen milli muharip uçağımız gibi savunma sanayinde büyük gelişmeler var.