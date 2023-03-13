Ahmet Özal resmen cumhurbaşkanı adayı oldu. 10 partinin desteğini aldı

Türkiye ittifakında yer alan Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi, Güç Birliği Partisi ortak adayını açıkladı.

AHMET ÖZAL CUMHURBAŞKANI OLDU

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Türkiye ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı oldu.

Türkiye ittifakını desteğini alan Ahmet Özal Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Türkiye ittifakında yer alan 10 partinin desteğiyle aday oldu.

Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adaylığının tanıtım toplantısı yarın saat 15.00'te Bakırköy'de WOW Hotel'de gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Türkiye 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma başladı. AK Parti ve MHP, mevcut Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olacağını açıklamıştı. Millet İttifakı ise henüz Cumhurbaşkanı adayını resmen açıklamadı. Seçimlere sadece 1 buçuk yıl kala seçim özellikle muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ederken adaylar arasına sürpriz bir isim katıldı.

“GEREKİRSE 1 MİLYON OY TOPLARIM"

Uçankul TV’de gazeteci Aydın Dalgakıran’ın sorularını yanıtlayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıkladı. "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de adayım" diyen Ahmet Özal, "100 bin imza toplayacağım. Gerekirse de 1 milyon imza toplarım. Ben adayım. Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim." dedi.

AHMET ÖZAL KİMDİR?

3 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Malatya'lıdır. Tam adı Tevfik Ahmet Özal'dır. Babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, annesi Semra Özal'dır. Zeynep adında ablası ve Efe adında kardeşi vardır. ilkokulu Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise bire kadar Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra lise ikiden itibaren Amerika'da okudu. Üniversiteyi Amerika'da North Carolina State Üniversitesi'nde okudu. Sonrada ekonomi konusunda Master yaptı. 1979 yılında iş hayatına atıldı. IMF'de üç yıl çalıştı. Turgut Özal'ın ilk kabinesini kurduğu 1983-84 yıllarında Türkiye'ye döndü.

1 Mart 1989 tarihinde İsviçre ve Avusturya arasında yer alan Lichtenstein'da faaliyet gösteren Magic Box adıyla Türkiye'nin ilk özemuştfur. 1990 yılında Magic Box kanalına Cem Uzan'ın ortak olmasıyla Star 1 adıyla yayınına devam etti. Ahmet Özal, 1992 yılında Star 1 ortaklığından ayrılarak 4 Ekim 1992 tarihinde Kanal 6'yı kurmuştur. 1995 yılında Mehmet Ali Ilıcak ile ortak oldu. Kanal 6'yı 1998 yılında iş adamı Korkmaz Yiğit'e sattı. Kanal birkaç el değiştirdikten sonra 2004 yılında tekrar Ahmet Özal'a geçti. 10 Mayıs 2007 tarihinde kanalı kapattı.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 21. dönem Malatya bağımsız Milletvekili oldu. Ahmet Özal, bir süre sonra Mesut Yılmaz'la aralarındaki küslük ortadan kalkınca babasının partisine katıldı. Orada umduğunu bulamayınca da 2003'te hem ANAP'tan hem de siyasetten uzaklaştı.

Anavatan Partisi'nin 2009 yılı mahalli seçimlerde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olmuştur. Demokrat Parti Genel Başkanvekili olarak da görev yapmıştır.

Ahmet Özal, Elvan Özal ile evlidir. İki çocuğu vardır. Merve adında bir kızı vardır.