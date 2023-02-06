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Deprem bölgesine psikososyal destek hizmeti

Aile Bakanlığı, Kahramanmaraş’a 116, Adana’ya 100, Hatay’a 108, Gaziantep’e 53, Osmaniye’ye 64, Malatya’ya 62, Adıyaman’a 33, Diyarbakır’a 67, Şanlıurfa’ya 65, Kilis’e 28 psikososyal destek personeli sevk edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:07
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Aile Bakanlığı’ndan deprem bölgelerine psikososyal destek

Deprem bölgesine psikososyal destek hizmeti
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Açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

"Hatay’a mobil SHM tırımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya’ya ise mobil SHM araçlarımız hareket etmiştir.

"Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta birer, Gaziantep’te 2, Adıyaman’da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur.

"Toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya Ayni Bağış Deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2.209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan SYDV’ye 152 olmak üzere toplamda 3.004 battaniye teslim edilmiştir."

Aile Bakanlığı: "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250.000.000 TL nakdi yardım aktarılmıştır.

Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına / Kaymakamlıklara teslim etmeleri önem arz etmektedir. İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacaktır.

"Ayni Bağışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır.

İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır.

ÖNCELİKLİ KABUL EDİLECEK BAĞIŞLAR:

1- Eldiven

2- Mont

3- Bot

4- Bere

5- Çocuklar için mont ve kışlık giyisi

6- Tüplü katalitik soba

7- Tüp

8- Yatak

9- Battaniye

10- Powerbank

11- Gıda kolisi (konserve)

12- Çocuk bezi

13- Çocuk maması

14- Kadın pedi

15-Temizlik hijyen malzemesi

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