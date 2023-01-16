Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un uzun zaman sonra bir araya geldiği Aile dizisinin yayınlanması için gün sayıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un olduğu Aile dizisinin konusu ve ikiliye eşlik edecek Aile dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Aile dizisi ne zaman yayınlanacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Aile dizisi ne zaman başlıyor?

Ay Yapım’ın yeni dizisi Aile SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un olduğu diziye ait ilk fotoğraflar yayınlandı.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’a: Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi isimler eşlik ediyor. Peki, Aile dizisinin konusu ne?

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.