Kıvanç Tatlıtuğ’un sağlık durumu belli oldu. Hastaneye kaldırılmıştı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile dizisinin çekimlerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu hafta gıda zehirlenmesi yaşadı.

Yediği tavuktan dolayı zehirlendiği anlaşılan yakışıklı oyuncu dün de iyileştiğini düşünerek Reşadiye’deki çiftlik sahnelerine gitmişti.

Ancak kendisini iyi hissetmeyen oyuncu evine gidip bir süre daha dinlendi.

Bugün de dinlenen ve ilaçlarını kullanan Kıvanç Tatlıtuğ’un Serenay Sarıkaya, Nejat İşler ve Nur Sürer gibi dev isimlerle kamera karşısına geçtiği Ay Yapım imzalı Aile dizisinin setine yarın çıkması bekleniyor.