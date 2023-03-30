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Berfu Yenenler'in 2014 Ramazan paketi paylaşımı olay oldu. 9 senelik farkı ortaya çıkardı

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Ramazan paketi kıyaslamasıyla gündem oldu. Berfu Yenenler değişen fiyatlara dikkat çekmek için 2014 yılındaki Ramazan paketinin fiyatına şu an ne alabileceğini gösterdi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:36
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Berfu Yenenler'in 2014 yılı Ramazan erzak paketi paylaşımı olay oldu

Berfu Yenenler'in 2014 Ramazan paketi paylaşımı olay oldu. 9 senelik farkı ortaya çıkardı
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Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Miss Turkey 2015'te 4. güzel seçilen Berfu Yenenler sosyal medyada ramazan kolisinin fiyatına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Berfu Yenenler sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 2014 yılı Ramazan paketi ile 2023 yılı fiyatlarını kıyasladı. Yenenler, videoda 2014 yılı Ramazan paketindeki ürünlere ve fiyatlarına yer verdi.

Yenenler, 2014 yılında 89,90 lira olan Ramazan paketindeki ürünleri masadan tek tek kaldırdı ve 2023 yılında 89.90 liraya ne alınabileceğini gösterdi.

Yenenler 89.90 liralık ürün olarak masada sadece çay, şeker ve bisküvi bıraktı.

Berfu Yenenler'in paylaşımına "Olmamış bu video", "Asgari ücret de arttı neticede" yorumları yağdı.

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