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Alişan enkazdan çıkarılan Muhammed Adnan Korkut'u Adana Demirspor ile buluşturdu

Şarkıcı Alişan, Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut için aracı oldu. Şarkıcı, enkazdan 96'ncı saatte çıkan Korkut'u Adana Demirspor ile buluşturdu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:05
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Alişan depremden 96'ncı saatte enkazdan çıkarılan Muhammed Adnan Korkut'u Adana Demirspor ile buluşturdu

Alişan enkazdan çıkarılan Muhammed Adnan Korkut'u Adana Demirspor ile buluşturdu
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Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. 

"HEPİMİZİN GÖNLÜNDE YARA VAR"

Depremle ilgili konuşan Alişan "Hafta içi canlı yayınım olduğu için deprem sabahı 6.30'da kalkmıştım. Arkadaşlarımın mesaj atmasıyla haberim oldu. Hiçbirimiz bu kadar büyük afet olduğunu bilmiyorduk. Bütün illeri görünce büyük afet olduğunu gördük. O günden beri hepimizin gönlünde yara var" dedi.

"ALLAH HERKESE SABIR VERSİN"

Ailesinden bir kayıp olmadığını belirten Alişan, "Ama çok akrabamdan daha iyi görüştüğüm insanların anneleri, babaları ve yakınları vefat etti. Allah herkese sabır versin" dedi.

Toplanan bağışların devam etmesi gerektiğini söyleyen Alişan, "Yaralar çok kolay sarılacak gibi değil. Seve seve yardım etkinliklerine katılırım" diye konuştu.

"ONLARI UNUTMAYALIM"

Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut, 96'ncı saatte kurtulmuştu. Alişan, "Muhammed Adnan Korkut'u programımıza bağladık. En büyük hayali futbolcu olmak. Krampon istemişti, onlar hazır. Nikah şahidim Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Muhammed Adnan Korkut'u bir araya getirdim. Muhammed bugün Adana Demirspor'un genç takımıyla idmana çıktı. İnşallah onun hayalinin gerçekleşmesine vesile olduk. Murat Abi bugün Muhammed Adnan Korkut'u formayla fotoğrafını atmış. Bundan sonra onlara küçük küçük iyilikler yapıp, kalplerine dokunmaya devam edeceğiz. Onları unutmayalım yardımlara devam edelim" dedi.


 

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