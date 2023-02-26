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Alişan'dan deprem sonrası konser açıklaması

Alişan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında hala yaraların sarılmaya çalışıldığını ve konserlerine bir süre daha ara verdiğini açıkladı. Ünlü türkücü bu açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:00
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Ünlü türkücü Alişan'dan deprem sonrası konser açıklaması

Alişan'dan deprem sonrası konser açıklaması
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Alişan'dan deprem sonrasında normal hayata dönüş ile ilgili bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından konserlerine devam edemeyeceğini, bir süre daha beklenilmesi gerektiğini söyledi.

"HALA ORADA ACILARIMIZ, YARALARIMIZ VAR"

Alişan Instagram hesabı üzerinden konserleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Türkücü paylaşımında;

"Hala orada acılarımız, yaralarımız var ve o yaraları sarmaya çalışıyoruz. Şu anda konser vermenin çok doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

ALİŞAN YÜREKLERİ BURKTU

Alişan, daha önce de deprem ile ilgili paylaşım yapmış ve takipçilerine duygu dolu anlar yaşatmıştı. Alişan paylaşımında:

"Sadece 1 hafta önce bu gece, insanlar evlerinde uyumaya hazırlanıyorlardı... Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen; belki okullar açılıyor yarın diye üzülen ya da sevinen çocuklar vardı. Belki tatil planları yapanlar vardı, belki yepyeni bir iş kurmuş ya da işe başlayacak ve o heyecanla bir an önce uyuyayım da uyanayım diyenler vardı. Belki ertesi sabah doğuma gidecek evlat sahibi olmanın heyecanıyla uyumaya hazırlananlar vardı, belki evinde huzurla çoluğu çocuğuyla uyumaya hazırlananlar vardı, belki bu hafta evlenecek yuva kuracak olanlar vardı...

Kısacası insanlar yepyeni bir güne yepyeni umutlarla uyudular... Ama gece bir afet, kıyamet ve on binlerce umut söndü... Şimdi bambaşka şeyler var oralarda, bambaşka acılar var... Evladını, anasını, babasını, akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını kaybetti o insanlar.... Herkes elinden ne geliyorsa maddi, manevi canla başla yapmaya çalışıyor... Allah herkesten razı olsun... Mucizeler hala devam ediyor, İnşallah çıkan her can bizi birazcık da olsa teselli ediyor... Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin... Onlar şehit oldu tıpkı covitten kaybettiklerimiz gibi, kardeşim ve nice canlarımız gibi...Hepsinin mekanı cennet İnşallah... Şimdi birlik olacağız hep birlikte oraların yaralarını sarmak için uğraşacağız...

Evet, biliyorum söylemesi belki kolay, ateş her zaman düştüğü yeri yakıyor ve o afeti yaşayanlar bunu çok zor atlatacaklar. Belki de ömür boyu travması devam edecek... Ve tabii ki ihmali olan kim varsa adalet önüne çıkıp hesabını verecek!" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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