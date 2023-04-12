Üzerinde canti pahalı elbiseyle vaaz veren hoca 'Başlarım dolarına eurona. Adam namazı yasaklayacak' dedi. Akan kaynakların kesileceği paniği mi bu?

Editör: Ufuk Cingöz



Seçimlere az bir süre kala vatandaşın inancı seçim malzemesi yapılmaya devam ediliyor.



İsmailağa Tarikatına bağlı olduğunu söyleyen, TikTok fenomeni Hüseyin Çevik adlı kişi, yayınladığı videoda CHP’ye oy verenleri cehennemlik ilan etti, CHP’nin seçildiği takdirde namazı, abdesti kaldıracağını iddia etti.



Çevik, İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından vakıflara, tarikatlara giden paraları kestiğini belirtti.



Sosyal medyada viral olan Çevik'in tepki çeken sözleri şöyle:



“Allah için konuşuyorum! Ekonomi, dolar bilmem ne... Başlarım dolarına, eurona be! Adam namazı, abdesti kaldıracağım diyor be! Sen kalkmışsın fiyatlar, benzin, menzin… AK Parti’ye inat CHP’ye oy verirsen cehennemde yanarsın cayır cayır!”







Öte yandan İsmailağa, Çevik'in kendileriyle bağlantısının olmadığını açıklayarak geçtiğimiz aylarda suç duyurusunda bulunmuştu.

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