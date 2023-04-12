12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üzerinde canti pahalı elbiseyle vaaz veren hoca 'Başlarım dolarına eurona. Adam namazı yasaklayacak' dedi. Akan kaynakla

Üzerinde canti pahalı elbiseyle vaaz veren hoca 'Başlarım dolarına eurona. Adam namazı yasaklayacak' dedi. Akan kaynakların kesileceği paniği mi bu?

Üzerindeki canti gömlek ve cübbeyle ekonomik krizi küçümsedi. Hüseyin Çevik adlı kişi, yayınladığı videoda CHP’ye oy verenleri cehennemlik ilan etti, CHP’nin seçildiği takdirde namazı, abdesti kaldıracağını iddia etti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:04
Takip Et

Akan kaynaklar kesilecek paniği başladı

Üzerinde canti pahalı elbiseyle vaaz veren hoca 'Başlarım dolarına eurona. Adam namazı yasaklayacak' dedi. Akan kaynakların kesileceği paniği mi bu?
+
Aa
-

Editör: Ufuk Cingöz

Seçimlere az bir süre kala vatandaşın inancı seçim malzemesi yapılmaya devam ediliyor.

İsmailağa Tarikatına bağlı olduğunu söyleyen, TikTok fenomeni Hüseyin Çevik adlı kişi, yayınladığı videoda CHP’ye oy verenleri cehennemlik ilan etti, CHP’nin seçildiği takdirde namazı, abdesti kaldıracağını iddia etti.

Çevik, İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından vakıflara, tarikatlara giden paraları kestiğini belirtti.

Sosyal medyada viral olan Çevik'in tepki çeken sözleri şöyle:

“Allah için konuşuyorum! Ekonomi, dolar bilmem ne... Başlarım dolarına, eurona be! Adam namazı, abdesti kaldıracağım diyor be! Sen kalkmışsın fiyatlar, benzin, menzin… AK Parti’ye inat CHP’ye oy verirsen cehennemde yanarsın cayır cayır!”



Öte yandan İsmailağa, Çevik'in kendileriyle bağlantısının olmadığını açıklayarak geçtiğimiz aylarda suç duyurusunda bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
4
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.