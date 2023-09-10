Benzin ve motorine zam geliyor

Döviz kurlarındaki artışlar ve vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

5 Eylül’de LPG’ye yapılan 1 lira 30 kuruşluk zammın ardından motorin ve benzine de zam gelmesi bekleniyor.

13 Eylül Çarşamba günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,50 TL zam gelmesi öngörülüyor.

Ayrıca benzine de 1 lira seviyesinde bir zam yapılması bekleniyor.