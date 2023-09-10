Benzin ve motorine zam geliyor

Döviz kurlarındaki artışlar ve vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
5 Eylül’de LPG’ye yapılan 1 lira 30 kuruşluk zammın ardından motorin ve benzine de zam gelmesi bekleniyor.
13 Eylül Çarşamba günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,50 TL zam gelmesi öngörülüyor.
Ayrıca benzine de 1 lira seviyesinde bir zam yapılması bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL