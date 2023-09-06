Benzine mazota zam yağacak. Akaryakıtta son gelişme

Petrolde akaryakıtta iktidarın ekmeğine yağ sürecek gelişme. Suudi Arabistan petroldeki kısıntıyı yıl sonuna kadar uzattı, Brent petrol hareketlendi. Araç sahiplerine de bu zam olarak dönecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Benzine mazota zam yağacak. Akaryakıtta son gelişme

ÖTV zamlarıyla birlikte 37-38 bandına çıkan benzin ve mazot için vatandaşa kötü haber geldi. Suudi Arabistan ve Rusya iktidarın ekmeğine yağ sürdü. Her iki ülke de petrol kısıntısını yıl sonuna taşıdı. Hal böyle olunca da brent petrol varil fiyatı arttı. Bu durum da iç piyasada zam olarak vatandaşın karşısına çıkacak. Brent petrolün artması zamlara gerekçe gösterilecek.

ZAMLAR YOLDA

Son dönemde üst üste gelen zamlarla 37-38 liralara dayanan benzin ve motorine yeni zamlar yolda. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararıyla yükselişe geçen brent petrolün varil fiyatı 91 dolara yaklaştı ve zirveyi gördü. Bugün saat 14,35 itibarıyla 89,45 dolardan işlem gören Brent petrol 10 ayın zirvesini görmüş oldu. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA KESİNTİYİ YIL SONUNA KADAR UZATTI

Suudi Arabistan dün, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

BRENT PETROL ZİRVEDE

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Dün 91 doları gören brent petrolün varili şu sıralar 90 dolar seviyelerinde

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Günlerdir 27 lira sınırında hareket eden dolar kurunun yüksek olması ve brent petrolün 91 dolara yükselerek son 10 ayın zirvesini görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıta önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelebilir.

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