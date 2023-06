Akaryakıt zamlarının artışını film gibi izlediler

Akaryakıta yapılan devasa zamlardan sonra, zamlara çare bulamayan vatandaşlar çareyi oturup izlemekte buldu.

Sosyal medyada bir gencin paylaştığı videoda, zamların devreye girmesi an be an kaydedildi.

Video’da saatin 00:00 olması ile akaryakıta yapılan; ‘’Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş, otogaza 67 kuruş’’ zamlar istasyonun fiyat tabelasına yansıyınca, gençler trajikomik bir şekilde sevindi.

İroni yapan gençler, sosyal medyada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘’ohhh, ohhh’’ videolarından esinlenerek, zamların yansıması ile ‘’ohhh, ohhh’’ diye bağırdı.

O anlar Twitter’da paylaşıldı.