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Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!

Bazı mağaza ve marketlerin raflarında Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarının bulunduğu etiketler yer almaya başladı. Sosyal medyada bir grup, satıştaki ürünlerin üzerine “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketler yapıştırıldığı görülüyor...

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 20:50
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Mağaza ve marketlerde etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular

Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
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Ekonomik krizdeki Türkiye’de fiyatlar her geçen gün artış gösterirken alım gücü de aynı oranda düşüyor.

“BU ÜRÜN BİZİM YÜZÜMÜZDEN PAHALI. OY VERİRKEN AKLINIZDA BULUNSUN.”

Krize tepki göstermek isteyen sosyal medyadaki bir grup, bazı market ve mağazalarda satılan ürünlerin üzerine etiket yapıştırdı.

Etiketlerde Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarını yanına“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazdığı görüldü.

Sosyal medyada 'Gençlik Devirecek' isimli hesabı açılarak market etiketlerine yapıştırıldığını gösteren paylaşımlar yapıldı.

Çıkartmalarda, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde”, “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun” ifadeleri yer aldığı görüldü.

İşte o paylaşım ve etiketler:

 

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