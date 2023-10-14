Akaryakıta okkalı bindirim geliyor. Bu zam sürücülere saç baş yoldurur. İndirim 9 gün sürdü

Motorin ve benzindeki yükseliş devam ederken 7 Ekim tarihinde motorine bir indirim haberi gelmişti.

7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 92 kuruş indirim yapılmıştı.

Şu an 37,95 TL fiyatında bulunan motorine yeni bir zammın gelmesi daha gündeme geldi.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Edinilen bilgiye göre pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litresine 2,25 lira zam gelecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40.20 TL’ye, yükselecek. Motorinin litresinde bir kez daha 40 lira eşiği aşılmış olacak.

BRENT PETROLDA SERT YÜKSELİŞ

Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken, yeniden 90 dolar sınırını aştı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oluyor.

Perşembe günü 86 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol dün 90 doları aştı. Yüzde 4,80 yükselişle 90,80 dolardan haftayı kapattı. WTI petrol ise yüzde 4,81 yükseliş gösterdi ve hafta sonuna 87,72 dolardan giriş yaptı.

Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç sağlayacağı belirtilirken, 90 doları aşması dikkatlerden kaçmadı.