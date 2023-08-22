Akbelen'de nöbet tutan jandarmaya çadırın gölgesi kaldı. Ormanı bu hale getirdiler

Editör : Sami Gürel
Akbelen’de termik santrale maden alanı açılması için adeta orman katliamı yapıldı.
Doğa katliamına karşı direnen bölge halkı ve vatandaşlar için jandarma nöbet tutuyor.
AĞAÇ BULAMAYINCA ÇADIRIN ALTINA GEÇTİ
Ormanların yok edilmesinin sonucu Akbelen’de çekilen bir fotoğrafla gözler önüne serildi.
Çevre savunucularına karşı bariyerler arkasında nöbet tutan jandarma ekipleri gölgesine sığınacak ağaç bulamayınca çadırların altına geçti.
Ortaya çıkan görüntüler ormanların ve doğanın insanlar için önemini ortaya koydu.
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