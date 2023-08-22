Akbelen'de nöbet tutan jandarmaya çadırın gölgesi kaldı. Ormanı bu hale getirdiler

Akbelen’de çevre savunucularına karşı bölgede bulunan jandarma, sığınacak ağaç bulamayınca çadırın gölgesine geçti.

Akbelen'de nöbet tutan jandarmaya çadırın gölgesi kaldı. Ormanı bu hale getirdiler

Editör : Sami Gürel
Akbelen’de termik santrale maden alanı açılması için adeta orman katliamı yapıldı.

Doğa katliamına karşı direnen bölge halkı ve vatandaşlar için jandarma nöbet tutuyor.

AĞAÇ BULAMAYINCA ÇADIRIN ALTINA GEÇTİ

Ormanların yok edilmesinin sonucu Akbelen’de çekilen bir fotoğrafla gözler önüne serildi.

Çevre savunucularına karşı bariyerler arkasında nöbet tutan jandarma ekipleri gölgesine sığınacak ağaç bulamayınca çadırların altına geçti.

Ortaya çıkan görüntüler ormanların ve doğanın insanlar için önemini ortaya koydu.

1cdb5df9-d336-48d6-88b3-fd88adaa9e52.jpg

İlgili Haberler
Akbelen’i katleden Limak'a bakanlıktan ödül. Milyonlarca liralık destek verildi
Jandarma, Akbelen’de hukuka uygun davranmış. Doğa savunucularına biber gazı sıkmıştı
Akbelen’de tuvalet ‘gözaltına’ alındı. Jandarma barikat kurdu
Halk düşmanları ağaçları katletti. Sadece köylünün özel arazisindeki ağaçları kesemediler
Öne Çıkanlar
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
Son Haberler
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı Magazin
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı
Taksim’de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para saçtı Güncel
Taksim’de Arap kıyafetli iki kişi bir çanta para saçtı
Didem Soydan'ın verdiği yanıtla takipçisini fabrika ayarlarına geri döndürdü Magazin
Didem Soydan'ın verdiği yanıtla takipçisini fabrika ayarlarına geri döndürdü
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme Siyaset
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme
Hafızayı güçlendirecek mucizevi bitki ortaya çıktı. Unutkanlığı unutun Şifalı Bitkiler
Hafızayı güçlendirecek mucizevi bitki ortaya çıktı. Unutkanlığı unutun
Rusya, Ukrayna keşif botunu imha etti Dünya
Rusya, Ukrayna keşif botunu imha etti
Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgil'in damından atlayamadık. Gencin bu sözleri viral oldu Güncel
Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgil'in damından atlayamadık. Gencin bu sözleri viral oldu