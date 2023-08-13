Akbelen’de tuvalet ‘gözaltına’ alındı. Jandarma barikat kurdu

Muğla Midas'taki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamına karşı vatandaşlar 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci tamamlanmadan 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye gönderilen jandarmalar eşliğinde ağaç kıyı başladı.

Doğa nöbeti tutan vatandaşlara ise sert müdahalelerde bulunan güvenlik güçleri, geçen hafta alana su tankeri alınmasını engellemişti.

Jandarma bu sefer de bölgeye tuvalet sokmak isteyenlere müdahale etti.

Diken'de yer alan habere göre; bir kişi yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı iki olarak açıklandı.

Fotomuhabir Berkcan Zengin’in paylaştığı görüntülere göre jandarma daha sonra barikatları ablukaya aldı. Bu sırada bir yurttaş, “Ne yaptığınızın farkında mısınız tuvaletin etrafına barikat kuruyorsunuz” diyerek durumu tiye aldı.