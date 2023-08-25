Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar

Akbelen Ormanı’nda kamudan en fazla iş alan şirketlerden Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji, 24 Temmuz’da kömür maden sahasını genişletmek için ağaç katliamı yapmıştı. Bölge halkı, Akbelen Ormanı’nda ağaçlara sarılarak YK Enerji’ye karşı mücadeleye başlamıştı. Jandarma, bölgede eylem başlatan çevre savunucularına biber gazı ve copla müdahale etmişti.

Günlerce süren mücadelenin ardından, Valilik kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetse de alanda iş makinelerinin çalışmaya devam ettiği belirtilmişti. 24 Temmuz’da başlayan direniş, birinci ayına yaklaşırken kıyımın boyutları da gözler önüne serilmişti.

AĞAÇ KATLİAMI SONRASI KAZILAR BAŞLADI

Akbelen’deki ağaç katliamı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Bölgede çekilen son görüntülere göre Limak ormanların kesildiği alanda maden için kazılara başladı. Kazıda çıkan toprakla derenin doldurulduğu öğrenildi. Ayrıca kazı alanında ortalığın toza ve dumana büründüğü görüldü.

Öte yandan maden sahasının açıldığı bölgede jandarma yoğun güvenlik önlemi alırken kazı alanı dikenli telle çevrildi.