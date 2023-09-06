CHP'li belediyeden Akbelen'de direnenlere ceza

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı İkizköy'de Akbelen Ormanı’nda Limak ile İçtaş Enerji'nin madencilik sahasını büyütme çalışmasına karşı halkın doğayı koruma mücadelesi 4 yıldır devam ediyor.

Ağaç katliamına karşı 4 yıldır direnen 2 yıldır da bölgede çadır ve konteynerlerde barınıp nöbet tutan çevreci ve köylüler ceza şoku yaşadı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Çevreci ve köylülerin kullandığı konteynere Milas Belediyesi tarafından 4 bin 490 TL ceza kesildi.

YIKIM KARARI ALINDI

Arazideki konteyner hakkında da yıkım kararı alındığı belirtildi. Ceza kesilmesi, Akbelen direnişçilerinin sert tepkisine neden oldu.

Milas Belediyesi’nin cezayı yetkili devlet kurumlarının baskısı ile aldığını savunan yöre sakinleri, ormanı katleden şirketin de konteyneri bulunduğunu belirterek, belediyeye başvurdu.

İkizköylü Hasan Demir, tapulu arazisindeki konteynere ‘kaçak inşaat’ gerekçesi ile kesilen cezanın ardından belediyeye verdiği dilekçede, şunları dile getirdi: “Geçici konulmuş konteynerin ruhsata tabi bir yapı olmadığı kanaatindeyim. Bilindiği üzere bir süredir, maden işletmesi için Akbelen Ormanı'nın yok edilmesi gündemdedir. Bu yaşıma kadar Akbelen'de yaşadım, ömrümün geri kalanını da ormanı korunmuş sağlıklı bir çevrede yaşamak, ölümümden sonra da köyümü ve çevresini bu şekilde çocuklarıma bırakmak istiyorum.”

LİMAK’IN KONTEYNERİNE CEZA KESİLMEDİ

Bu arada Limak şirketinin bölgeye koyduğu konteynere ise cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

“ÇİFTE STANDART”

Nöbet tutan çevreciler duruma “Şirketin kesilen ormanlık alana beton dökerek sabit konteyner yerleştirmesine hiçbir ceza uygulanmadı. Çifte standarta itiraz ettik, konu hakkında biz de şikayetçi olduk. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar ancak mücadelemiz sürecek." tepki gösterdi.