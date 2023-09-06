CHP'li belediyeden Akbelen'de direnenlere ceza

Akbelen’de 2 yıldır çadır ve konteynerde nöbet tutan İkizköy Direniş Grubu’nun barındığı konteyner için yıkım kararı alan Milas Belediyesi, 5 bin TL de para cezası kesti.

CHP'li belediyeden Akbelen'de direnenlere ceza

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı İkizköy'de Akbelen Ormanı’nda Limak ile İçtaş Enerji'nin madencilik sahasını büyütme çalışmasına karşı halkın doğayı koruma mücadelesi 4 yıldır devam ediyor.

Ağaç katliamına karşı 4 yıldır direnen 2 yıldır da bölgede çadır ve konteynerlerde barınıp nöbet tutan çevreci ve köylüler ceza şoku yaşadı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Çevreci ve köylülerin kullandığı konteynere Milas Belediyesi tarafından 4 bin 490 TL ceza kesildi.

whatsapp-image-2023-09-05-at-12-28-14.jpeg

YIKIM KARARI ALINDI

Arazideki konteyner hakkında da yıkım kararı alındığı belirtildi. Ceza kesilmesi, Akbelen direnişçilerinin sert tepkisine neden oldu.

Milas Belediyesi’nin cezayı yetkili devlet kurumlarının baskısı ile aldığını savunan yöre sakinleri, ormanı katleden şirketin de konteyneri bulunduğunu belirterek, belediyeye başvurdu.

İkizköylü Hasan Demir, tapulu arazisindeki konteynere ‘kaçak inşaat’ gerekçesi ile kesilen cezanın ardından belediyeye verdiği dilekçede, şunları dile getirdi: “Geçici konulmuş konteynerin ruhsata tabi bir yapı olmadığı kanaatindeyim. Bilindiği üzere bir süredir, maden işletmesi için Akbelen Ormanı'nın yok edilmesi gündemdedir. Bu yaşıma kadar Akbelen'de yaşadım, ömrümün geri kalanını da ormanı korunmuş sağlıklı bir çevrede yaşamak, ölümümden sonra da köyümü ve çevresini bu şekilde çocuklarıma bırakmak istiyorum.”

konteynir.jpg

LİMAK’IN KONTEYNERİNE CEZA KESİLMEDİ

Bu arada Limak şirketinin bölgeye koyduğu konteynere ise cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

“ÇİFTE STANDART”

Nöbet tutan çevreciler duruma “Şirketin kesilen ormanlık alana beton dökerek sabit konteyner yerleştirmesine hiçbir ceza uygulanmadı. Çifte standarta itiraz ettik, konu hakkında biz de şikayetçi olduk. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar ancak mücadelemiz sürecek." tepki gösterdi.

İlgili Haberler
Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar
Akbelen'de nöbet tutan jandarmaya çadırın gölgesi kaldı. Ormanı bu hale getirdiler
Akbelen’i katleden Limak'a bakanlıktan ödül. Milyonlarca liralık destek verildi
Birleşmiş Milletler'den Akbelen faturası. Limak Vakfı ile ilişkilerini bitirdiler
Jandarma, Akbelen’de hukuka uygun davranmış. Doğa savunucularına biber gazı sıkmıştı
Akbelen’de tuvalet ‘gözaltına’ alındı. Jandarma barikat kurdu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Son Haberler
İşte 'Yunan, Fransız, Sırp kazansaydı' diyenleri çatlatan görüntü Spor
İşte 'Yunan, Fransız, Sırp kazansaydı' diyenleri çatlatan görüntü
Kırtasiyeciler Odası'ndan hayat kurtaran uyarı. Kansorejen madde olan bu ürünlere dikkat Sağlık
Kırtasiyeciler Odası'ndan hayat kurtaran uyarı. Kansorejen madde olan bu ürünlere dikkat
Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri Güncel
Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri
Antalya’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Güncel
Antalya’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ermenistan ile ABD ortak tatbikat düzenleyecek Dünya
Ermenistan ile ABD ortak tatbikat düzenleyecek
Biri bu gençlere ‘dur’ desin! Patenle ölümüne yolculuk kamerada Güncel
Biri bu gençlere ‘dur’ desin! Patenle ölümüne yolculuk kamerada
Galatasaray'dan Nelsson harekatı. Yönetim kararını verdi Spor
Galatasaray'dan Nelsson harekatı. Yönetim kararını verdi