Akbelen direnişine destek olan Balıkesirliler ifadeye çağrıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akbelen'deki ağaç katliamına karşı ellerinde dövizlerle oturma eylemi yapan 25 yaşam savunucusu, ‘2911 Sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili kanuna muhalefet etmek’ suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, eylemcilerin Anayasal haklarını kullandıklarını belirtti.

Muğla Milas'a bağlı İkizköy’de kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı başlatılan doğa nöbeti 21'inci gününde devam ediyor. Bölge halkı ve çevreciler, ormanın yok olmasına karşı nöbeti sürdürürken, yurt genelinde direnişe destek verenler, çeşitli illerde eylem yapıyor.

Balıkesir Edremit’te de 25 kişi, ellerinde ‘Akbelen'den vazgeçmeyiz’, ‘Diren Akbelen, Kazdağları seninle’ yazılı dövizlerle oturma eylemi düzenledi. Eylem sırasında hiçbir şiddet olayı yaşanmazken, trafik akışına da engel olunmadı. Tamamen barışçıl eyleme rağmen kolluk kuvvetleri hiçbir uyarı yapmadan göstericileri dağıttı. Daha sonra göstericiler, ‘2911 Sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili kanuna muhalefet etmek’ suçundan ifadeye çağrıldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Katılımcılar, Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan ve ‘herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’ şeklinde hepimize yüklenen göreve uygun olarak, doğaya sahip çıkmak üzere, her hangi bir şiddet içermeyen barışçıl bir eylem gerçekleştirmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

YASAYA AYKIRILIK TEŞKİL ETMİYOR

Eylemin yasaya uygun şekilde yapıldığının altı çiz, "Trafiği engellemeyen, kimseye bir rahatsızlık vermeyen, makul süreyi aşmayan eylem gösteri ve yürüyüşler yasasına aykırılık teşkil etmez" denildi.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK ALANI DARALIYOR

Barışçıl eylemlerin yapılmasının genelgeye rağmen soruşturmalarla engellenmesine tepki gösterilen açıklamada, "Ellerindeki dövizlerle sesiz oturma eylemi gerçekleştiren arkadaşlarımız yargısal uygulama ve genelge ile tarif edilen "basın açıklaması" kapsamını aşan davranışlarda bulunmamış ve herhangi bir ikaz yapılmadan sessizce dağılmışlardır. Barışçıl bir şekilde düşünce açıklamanın en somut örneğini oluşturan eylemlerinin, genelgeye rağmen, 2911 sayılı yasa kapsamında soruşturulması, temel hak ve özgürlük alanını daraltan hukuksuz bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulunuldu.