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Depremin hiç yayınlanmayan yeni görüntüleri ortaya çıktı

Elbistan merkezli 7,6'lık ikinci büyük depremde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem anında çekilen ve hiç yayınlanmayan bir görüntü ortaya çıktı. Korku içinde sokağa fırlayan Akçadağlıların ayakta bile duramadıkları gözlendi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:49
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Akçadağlılar korku içinde sokağa fırladı. Depremin hiç yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı

Depremin hiç yayınlanmayan yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Elbistan Merkezli 6 şubat saat 13.24'te meydana gelen 7,6 depremde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmelnin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

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