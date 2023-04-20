Akciğer kanserine yakalanan Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı

Geçirdiği gırtlak kanseri sonrası ikinci kez kansere yakalanan 87 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Akciğer kanserine yakalanan Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı

Geçirdiği gırtlak kanseri sonrası ikinci kez kansere yakalanan 87 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, Amerikan Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Akciğer kanseri olan ve dördüncü kemoterapi için hastanede tedavi altına alınan Aydemir Akbaş, "İlkini yendim, bunu da yenerim. Bu tarz şeyler için moral motivasyon çok önemli. Eee o da bende var. Biraz kilo verdim ama onu da hallederiz" dedi.

kansere-yakalanan-aydemir-akbas-saglik-durumu-hakkinda-bilgi-verdi-szqa4.jpg

Tedavi süreci hakkında gazetecilere bilgi paylaşan usta oyuncunun menajeri Özgür Aksoy, "Bugün doktorumuzdan çok güzel haberler aldık. Bugün dördüncü kemoterapimiz ve kanserli hücrelerde yarı yarıya azalma var. Altıncı seansta son bulacak. İnşallah akıllı ilaca gerek kalmadan Aydemir Abi bunu da yenmiş olacak" diye konuştu.

İlgili Haberler
Aydemir Akbaş: Sosyal medyada beni üç kez öldürdüler
Ayşegül Yıldız'dan Aydemir Akbaş'a sürpriz ziyaret
Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı. “Ölmedim, kanseri yeneceğim”
Aydemir Akbaş'ın son durumunu Faik Gürses açıkladı. Ünlü gazeteci Faik Gürses'le fotoğrafı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak Siyaset
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi Spor
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi
Batman'da Zilan Türbesi'nde meydana gelen kavgada 10 kişi yaralandı Güncel
Batman'da Zilan Türbesi'nde meydana gelen kavgada 10 kişi yaralandı