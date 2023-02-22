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Akdiken bitkisi uykusuzluğa iyi geliyor

Akdiken diğer ismiyle geyikdikeni bitkisi, uykusuzluğa iyi geliyor. Geyikdikeni bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:51
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Akdiken bitkisi uykusuzluğa iyi geliyor

Akdiken bitkisi uykusuzluğa iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Akdiken bitkisinin faydaları dikkat çekti. Bu bitkinin uykusuzluğa iyi geleceğinin altı çizildi.

UYKUSUZLUK NEDİR?

İnsomni yani uykusuzluk azalmış ve/veya kalitesiz yetersiz gece uykusu dolayısıyla gün içinde insan sağlığını, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen; yorgunluk, bitkinlik, öğrenme, konsantrasyon güçlüğü, aşırı sinirlilik hali ve bazı psikolojik belirtiler ortaya çıkaran önemli bir rahatsızlıktır.

Uykusuzluk (insomni) , özellikle gelişmiş ülkelerde uyku ile ilgili problemlere ilişkin en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Dünyanın belirli noktalarında uykusuzluğa yönelik yapılan araştırmalar, insomninin toplumda ortalama %35 civarında bir görülme oranı belirtmekte bunların da %10-15’nin orta veya ileri şiddette olguları kapsadığını ortaya koymaktadır. Uykusuzluk probleminin görülme sıklığı kadınlarda daha yüksek orandadır. Kaliteli bir uyku insan sağlığı için olmazsa olmazlardandır. Uykusuzluk kişinin sosyal ve iş yaşantısında çeşitli problemlere yol açabilir. Uyku sorunu yaşayan kişiler ruhsal ve bedensel olarak kendilerini kötü hisseder.

NEREDE KULLANILIR?

Hekimlikte; meyvelerinden yapılan  şurup "Sirop de Nerprun" kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından yararlanılır.

ZARARI VAR MI?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

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