﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu

Counterpoint Research tarafından yayınlanan bir raporda, son bir yılda akıllı saatlere olan eğilimde artış yaşandığı ortaya çıktı. 2022 yılına oranla yüzde 12’lik bir artış gösteren akıllı saat pazarı, ekonomik yavaşlama ve enflasyonla ilgili endişelere rağmen gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Sektörde dikkatleri ise Apple çekiyor.

Apple, 2021 yılını yüzde 32,6’lık bir payla kapattı. Bu yıl oranı arttırılırken Apple, toplam satışlarda yüzde 34,1’lik pay ile küresel akıllı saat pazarı liderliğini elinde bulunduruyor. Ek olarak Apple, pazardan elde edilen gelirin yüzde 60’lık kısmını oluşturdu.

Apple, bu liderliği son 3 ayda elde etti. Şirket, geçtiğimiz yılın sonbahar döneminde piyasaya sürülen Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ve Apple Watch SE modelleriyle önemli bir sevkiyat başarısı gösterdi.

Samsung, sevkiyatlardaki yüzde 12’lik artış ve yüzde 9,8’lik pazar payıyla ikinci sıradan kendine yer buldu. Yıllardır süren ABD ambargosu yüzünden oldukça sıkıntı çeken Huawei ise Yüzde 6,7’lik pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor. Listede Noise ve Fire Boltt gibi isimler de önemli bir paya sahipler.