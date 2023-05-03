- AKP anayasanın ilk 4 maddesini değiştirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını da laik cumhuriyet düşmanı AKP'li İsmail Kahraman dedi ki;

- "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Dindar bir anayasa yapılmalı…''

6 Ekim 2021'deki Yeniçağ yazımı özetle hatırlatayım;

"Cumhur İttifakı'nın eş başkanı Bahçeli'den İsmail Kahraman'a neden hiç tepki yok?

'17-25 Aralık'ın hesabını sormazsak namerdiz' diyen ancak sorgu sualden vaz geçen Devlet Bahçeli değil mi?

Devlet kurum ve kuruluşlarındaki tabelalardan T.C. stadyumlardan "Atatürk" adı kaldırılınca ses etmeyen Devlet Bahçeli değil mi?

"Ne mutlu Türküm" diyene demekten imtina edenlerle beraber yol arkadaşlığı yapan Devlet Bahçeli değil mi?

"Andımız" kaldırıldı diye isyan etmeyen/edemeyen, Andımız okullarda okunmalı diye tavır koymayıp birkaç süslü cümle ile geçiştiren Devlet Bahçeli değil mi?"

Gelelim bugüne;

- "Kürtçe de resmi dil olsun" diyen HÜDA Par,

- "Türk Bayrağı adı Türkiye Bayrağı olsun" diyen HÜDA Par,

- "Türkiye Federasyonlara bölünsün" diyen HÜDA Par,

- "Anayasa'nın ilk dört maddesi değişsin" diyen HÜDA Par,

- "Kürdistan kurulsun" diyen HÜDA Par,

- "Ne mutlu Türk'üm" demek ırkçılıktır diyen HÜDA Par,

Hangi partinin ortağı oldu? Adalet ve Kalkınma Partisinin. (AKP)

AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüşleri resmi web sitelerinde yer alan Hüda Par için bakın ne dedi?

- "Tamamen yerli ve milli yapı…"

Hüda Par AKP listesinden 4 milletvekili kontenjanı alarak hangi İttifakın içine sızdı?

- Cumhur İttifakının…

AKP kurucusu Bülent Arınç ise HÜDA Par eleştirilerine şu yanıtı verdi:

- "Genel Başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eski dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi'ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır…"

Peki Refah Partisi'ne ne oldu?

Anayasa Mahkemesi tarafından şu gerekçe ile kapatıldı.

- "AK Parti Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasasında yer alan ve değiştirilemez maddeleri arasında olan, demokratik ve lâik ilkesine aykırı eylemlerin odağı olmuştur…"

Şimdi Bülent Arınç kalktı HÜDA Par Genel Başkanı ve yanındaki arkadaşları için "arkadaşlarımız" diyor.

- Haklı vallahi. Hatırlatıyorum;

27 Mart 1994'teki yerel seçimlerde İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Refah Partisi'nden aday olan Erdoğan, %25,19 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada ayrılarak seçildi.

- Konuya ara vererek kısa not eklemeyelim ki Muharrem İnce'ye kapak olsun:

- SHP adayı Zülfü Livaneli %20,3

- Bugün adını bile unuttuğumuz DSP adayı Necdet Özkan ise %12,38 oy aldı.

- DSP ve CHP bölünmesi sonucu Erdoğan, %25,19 oy oranıyla seçildi.

Konumuza tekrar dönelim.

AKP ile Hüda Par kucaklaşmasını kapatılan Refah Partisinde olduğu gibi bir araya getiren Erdoğan ne yapmak istemektedir?

Hüda Par ile ortak olması kulislerde şu iddiaya neden oldu:

- AKP anayasanın ilk 4 maddesini değiştirecek.

Devlet Bahçeli neden ısrarla sessiz kalmaktadır?

2008 yılında "kapatılma" davasına muhatap olan Anayasa Mahkemesinin şu kararını da hatırlatıyorum;

- "Adalet ve Kalkınma partisi laiklik karşıtı eylemlere odak olmaktan suçlu bulundu…"

Sadece bir oyla kapatılmaktan kurtulan AKP'nin laiklik karşıtı odak olmasına neden olan ve Anayasa Mahkemesi kararında şu ifade ile yer alan siyasetçiler bakın kimlerdi:

- "Laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi ile ilgili olarak eylem ve beyanları bulunan;

- T.C. Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Laiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri olduğu,

- Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın laiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri olduğu,

- T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün laiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri olduğu,

- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri olduğu,

- Ayrıca diğer milletvekillerinin laikliğe aykırı eylem ve demeçleri olduğu ve

- Hükûmet faaliyetlerinde laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri olduğu,

- En son olarak yerel yöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri olduğu iddianamede bulunmuştur."

Değerli okurlarım,

Yazılarımdan biliyorsunuz Cumhur İttifakı için şunları defalarca yazdım:

- Cümbür Cemaat İttifakı,

- Cümbüş Cemaat İttifakı…

Erdoğan; Seni gidi seni…

Millet İttifakına ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, iftiralarınla yalan dolan konuşmanı eleştiriyorum ki sen kalktın Millet İttifakı için dedin ki;

- Cümbüş İttifakı…

Baktım ki yazılarımı okuyor ve kopya çekiyorsun.

Anladım; AKP metal yorgunu, Erdoğan mental yorgunu…