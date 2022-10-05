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Yerlilik ve millilikte bugün: Hazine dolarla borçlanmak için 4 yabancı bankaya yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası (sukuk) ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:58
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Hazine dolarla borçlanmak için 4 yabancı bankaya yetki verdi. Yerlilik ve millilikte bugün

Yerlilik ve millilikte bugün: Hazine dolarla borçlanmak için 4 yabancı bankaya yetki verdi
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İktidar her gün yerli ve millikten dem vururken Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi sukuk ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Bankacılık kaynakları ihracın üç yıl vadeli olacağını belirttiler.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Yılbaşından beri yapılan borçlanma ise 5 milyar dolar.

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