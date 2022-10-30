﻿AKP kurucu ayarlarına çok kolay şekilde döndü

Müjdeyi sarayın gözbebeği gazeteci yazar Abdülkadir Selvi verdi.

-AK Parti fabrika ayarlarına döndü…

Ak Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu, 3 Kasım 2002 seçiminde tek başına iktidar oldu. 2001-2013 kuruluş ve yükseliş dönemi olarak görüldü.

17-25 Aralık 2013 Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları ile cumhuriyet tarihinin en büyük skandalları patladı.

17 Aralık 2013'te Reza Zarrab'ın 4 bakana dağıttığı rüşvet iddiaları ortaya çıktı.

Soruşturmaların ardından;

-Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alındı,

-İçişleri Bakanı Muammer Güler,

-Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden istifa ettiler…

-AKP oyları ile Yüce Divan'a gönderilmediler.

Dönemin başbakanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a iş insanlarından rüşvet karşılığı alındığı iddia edilen ve 5 ayrı evde tutulan paraları elden çıkarmasına ilişkin ses kayıtları ve tape iddialar da ortaya çıktı.

-AKP'de yükseliş dönemi sona erdi…

Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2014'te birinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

AKP iktidarınca Türkiye 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ darbe girişimine mahkûm edildi.

16 Nisan 2017 referandumunda;

-%51,41 oranı ile 25.157.463 kişi Evet oyu kullandı.

-%48,59 oranı ile 23.779.141 kişi Hayır oyu kullandı.

16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında doğu illerinde sandıkların açılıp, oy sayım döküm işlemleri devam ederken;

-AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel sandık kurulu mührü olmayan oy pusulalarının ve zarflarının geçerli sayılması için YSK'ye dilekçe verdi.

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu aynı gün itiraz ettiler.

AKP'nin talebine YSK Başkanı Sadi Güven, Başkanvekili Erhan Çiftçi ile üyeler; Zeki Yiğit Sadi Sarıyıldız, Nakiddin Buğday, Muharrem Akkaya İlhan Hanağası, Z. Nilgün Hacımahmutoğlu, Yunus Aykın, Kürşat Hamurcu, "Evet" dediler

Üye Cengiz Topaktaş ise "hayır" dedi ama 11'e 10 oy ile YSK doğu ve güneydoğu oyları henüz sayılırken 2,5 milyon mühürsüz oyu "geçerli" saydı.

Sadece 1 milyon 378 bin 322 oy farkı varken Cumhuriyet tarihinin en önemli rejim değişikliğine 82 milyon vatandaş karar vermedi.

YSK'nın 10 üyesi karar verdi:

-Parlamenter Rejim bitti,

-Tek Adam Rejimi başladı.

YSK'nın 10 üyesi Türkiye'de rejim değiştirdi…

24 Haziran 2018'de Erdoğan ikinci ve son kez cumhurbaşkanı seçildi.

Ucube Tek Adam rejimi başladı.

-AKP'de çöküş dönemi başladı…

2013'te biten yükseliş dönemi ile 2018'de başlayan çöküş dönemi olan 5 yıl boyunca şu konuşuldu:

-"AKP kuruluş ayarlarına dönmeli…"

Şimdi tekrar gelelim Abdülkadir Selvi'nin 28 Ekim'deki, "Türkiye yüzyılı" temalı toplantı sonrası yaptığı, "AK Parti fabrika ayarlarına döndü" başlıklı yazısındaki muhteşem (!) tespitlerindeki ara başlıklara:

-Halk tam ortada,

-Modern sahne dekoru,

-Cumhur ittifakı vurgusu,

-Cumhuriyet'e sahip çıktı,

-Gayrimüslimlere vurgu,

-Bay Kemal yoktu…

İlahi Erdoğan;

AKP'yi kuruluş ayarlarına döndürmek için neden 28 Ekim 2022'yi bekledin?

Gün be gün AKP'nin çöküşünü neden seyrettin?

18 Haziran 2023 seçimine sadece 233 gün kala mı aklına geldi AKP'yi kuruluş ayarlarına döndürmek?

Yapardın şaşaalı bir toplantı;

Çağırırdın 3-5 muhalif (!) gazeteci,

Çağırırdın parti liderlerini,

Okurdun camdan bir metin,

Çakardın Bay Kemal'e hakaretleri,

Döndürürdün AKP'yi fabrika ayalarına Erdoğan…

- Neden akıl edemedin ki?

Çöküşü durdurur tekrar yükseliş dönemine kavuşurdu AKP…

Ama Selvi'de de hata var.

Keşke önceden "Fabrika ayarlarına dönüş" yazısı ile Erdoğan'a yol gösterseydi…

Değerli okurlarım,

2018 yılında Türkiye'nin otomobilini üretmek hedefiyle resmen kurulan TOGG otomobil fabrikasının Gemlik'te bulunan tesisi, Cumhuriyetimizin 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Yüzde 80 yerli parça, yüzde 20 yabancı parça ile ilk C-SUV modeli üretim bandından çıktı.

Bu fikre öncelik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Yüzde 19 hisseleri olan Anadolu Grubu'nu, BMC'yi, Kök Grubu'nu, Turkcell'i ve Zorlu Holding ile yüzde 5 hissesi olan TOBB'u kutluyorum.

İnşallah sadece Türkiye'de değil, dünyanın her ülkesinde tutulan önemli bir marka olarak TOGG dünya otomobil markaları arasına girer.

TOGG'un renklerine; Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilmesi de çok anlamlı oldu.

Bu isimlerde Türkçe karakter olmaması yurt dışı satışlarda ülkemizin cennet köşelerini tanıtmada da çok önemli rol oynar.

İlk bayilerin de bu yörelerde açılmasını, ayrıca üretilecek araçlara verilecek isimlerde de yurdun dört bir köşesindeki doğa ve tarihî mekanlarımızın adlarının verilmesini öneriyorum.

TOGG Türk milletine hayırlı, uğurlu ve uygun fiyatlı olsun…

100. yılına sadece "1" kala kurtuluş ve kuruluşumuzun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün armağanı;

-"Laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetimizin" 99. yılı kutlu olsun…