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  • DHA muhabiri deprem anlarını canlı yayında ağlayarak anlattı: İki tane çocuğum var...

DHA muhabiri deprem anlarını canlı yayında ağlayarak anlattı: İki tane çocuğum var...

Düzce'de meydana gelen depremin ardından gelişmeleri aktarmak için NTV canlı yayınına telefon ile bağlanan DHA muhabiri Tezcan Solmaz, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:26
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Deprem anlarını DHA muhabiri canlı yayında ağlayarak anlattı: Çok paniğim korkuyorum

DHA muhabiri deprem anlarını canlı yayında ağlayarak anlattı: İki tane çocuğum var...
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem, vatandaşları uykusunda yakaladı.

Saat 04.08 sularında yaşanan ve yaklaşık 30 saniye süren depremin ardından 35 yaralı olduğu, 1 yaralının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Canlı yayında bilgi verirken ağladı

Depremin ardından NTV kanalında son durumu aktarmak üzere telefon ile canlı yayına bağlanan DHA muhabiri Tezcan Solmaz, hüngür hüngür ağladı.

"İki tane çocuğum var, onları dışarıya zor çıkardım"

Deprem anında yaşadıklarını anlatırken duygusallaşan Solmaz, konuşmasına ağlayarak devam ederken, "Şu anda elektrik yok, hiçbir şekilde internet ulaşımı doğru düzgün yok. Telefonlar tabii çok yoğun, herkes birbirine ulaşmaya çalışıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı. Benim de iki tane çocuğum var, onları dışarıya zor çıkardım. Herkes dışarıda ve ağlıyor. Herkes çok korktu." dedi.

"Şu an çok paniğim"

Solmaz , "Umarım herhangi bir yerde bir bina yıkıntısı yoktur. Şimdilik Düzce'den aktaracaklarım bu kadar, şu anda çok paniğim, çok korkuyorum şu an." ifadelerini kullandı.

 

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Ateş oğlu 23.11.2022
23.11.2022 11:41
Ben Düzce doğumlu vatanını seven bir milliyetciyim ama bahçeli gibi değil ben çok küçükken aynısını yaşadım durmadan insanların canı yanıyor ama tetbir alan yok hala bu kaçıncı benim bildiğim  
 
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