AKP seçimi kazanmadan kabine hesaplarına başladı

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu henüz tamamlanmadı ancak AKP’de yeni kabine hesapları yapılmaya başlandı. Yeni kabinenin nasıl şekilleneceği, hangi dengelerin gözetileceği konusunda farklı değerlendirmelerin yapıldığı AK Parti kulislerinde geçmiş dönemdeki tecrübeler dikkate alınarak, kabine üyelerinin ağırlıklı olarak siyasetten gelen yani AKP içindeki isimlerden oluşması öngörülüyor. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, teknokrat gibi siyaset dışındaki isimlerin kabinede çok fazla yer bulması beklenmiyor.

“PARTİ DIŞINDAN GELENLERİN BAŞARI ORANI TARTIŞILDI”

Ekonomim.com’da yer alan habere göre, AKP’de yeni sistemin uygulandığı ilk dönemde siyasetten gelmeyen yani parti dışından görevlendirilen bakanların birkaçı dışındakinin başarılı olamadığı görüşü sıkça dile getirilmişti. Yapılan pek çok toplantıda da milletvekilleri tarafından siyasetten gelmeyen bakanların, milletvekilleri, seçmen ve parti yönetimiyle diyaloğunun zayıf kaldığı, taleplerin karşılanması noktasında gecikmeler yaşandığı yönündeki şikayetler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından önceki gün katıldığı bir televizyon programında kabine ile ilgili çalışmalara başladığını belirtirken güçlü kabine vurgusu yaptı. Erdoğan, “Bizim mevcut kabinemiz büyük bir sınav verdi ama yeni dönem belki biraz daha farklı olacaktır. Güçlü bir kabine ile yeni dönemde mevcut eksikliklerimizi de gidermek suretiyle Türkiye Yüzyılı’na devam etmek istiyoruz” açıklaması ile kabinenin nasıl şekilleneceğinin işaretini verdi.

MECLİS’TEN KABİNEYE ATAMA OLUR MU?

Kesin olmayan sonuçlara göre 268 milletvekili ile Mecliste birinci parti olan AKP’de, Cumhur İttifakı milletvekili sayısının 323’e ulaşması ve Meclis’te çoğunluğun sağlanması ile birlikte Meclis’ten de kabineye bakan atanabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ancak Meclis’ten kabineye alınacakların sayısının, Mart 2024‘de yapılacak yerel seçimler dikkate alınarak bir iki isimle sınırlı olacağı ifade ediliyor. Kulislerde, deprem bölgesinin yeniden inşa süreci ve İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm de dikkate alınarak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yeniden kabinede yer alabileceği dile getiriliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile EYT sürecinde öne çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de kabineye dönme ihtimali bulunan isimler arasında sayılıyor.

DİĞER SENARYO: KABİNE TAMAMEN YENİ İSİMLERDEN OLUŞUR

AKP kulislerindeki diğer bir senaryoya göre; Cumhurbaşkanı, milletvekillerinde istisnasız olarak uyguladığı üç dönem kuralı gibi kabinede de eski isimlerin hiçbirine yer vermeyecek. Yeni kabine tamamen yeni isimlerden oluşacak.



Öte yandan yeni kabineye kaynak oluşturacak yapılardan birisinin de bakan yardımcılığı olduğu konuşuluyor. Bazı kritik bakanlıklarda, teşkilatlanmayı iyi tanıyan, sektörlerine hakim bakan yardımcılarının bazılarının da bu kabinede görev alabileceği söyleniyor.

“EKONOMİ KADROLARI NASIL ŞEKİLLENECEK? ”

Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi durumunda, AKP’nin önümüzdeki dönemde odaklanacağı en önemli başlığı ekonomi oluşturacak. Kabinede ekonomi kadrolarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı çalışmalara destek verdiğini açıkladığı, Batman mitingine de gelen, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış olan Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alacağı beklentisi bir süre kulislerde dile getirildi. Ancak, Şimşek siyasete geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Şimşek seçeneği, hem siyasi hem de ekonomi çevrelerinde hala konuşulmaya devam ediyor.

AKP’nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz bulunuyor. Seçim beyannamesini hazırlayan ekip içerisinde bulunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ismi de bakanlık için geçiyor.

Öte yandan, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un adı da ön planda. Yine üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan AK grup başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Fatih Şahin kabinede yer alabilecek isimler arasında sayılıyor.

YSK, 1 HAZİRAN’DA KESİN SONUCU İLAN EDECEK

YSK’nın açıkladığı takvime göre 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur oylama sonrası YSK tarafından 1 Haziran’da kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonlarda ilan edilecek. Yemin töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacak. Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün yemin edecekler. Bu durumda kabine en geç 5 Haziran’da iş başı yapmış olacak.