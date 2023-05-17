AKP Sinan Oğan'a göz kırptı. MHP ise sert sözlerle hedef aldı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sinan Oğan’a oy verenlerinin ikinci tur tercihlerinin Erdoğan'dan yana olacağını öne sürerek açıklamalarda bulundu.

AKP Sinan Oğan'a göz kırptı. MHP ise sert sözlerle hedef aldı

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

Seçimlerinde yüzde 5,2 oy alan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan siyasetin kilit ismi haline geldi.

Seçimin ikinci turu için sergileyeceği tutum merakla beklenen Sinan Oğan için açıklamalar art arda geliyor.

MHP Sinan Oğan için sert açıklamalarda bulunmuştu ama AKP’den yeşil ışık geldi.

TGRT Haber'de konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Oğan'a oy veren kitleyi, "Çok açık şunu söyleyebiliriz, bu kitlenin temel özelliği; milliyetçi, vatansever, bölünme siyasetinin yanında duran siyasi aktörlerle arasına mesafe koymayı başarmış olan bir kitle..." sözleriyle tanımladı.

Kurtulmuş, Oğan'a oy verenlerinin ikinci tur tercihlerinin Erdoğan'dan yana olacağını ileri sürdü.

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MHP HEDEFE ALMIŞTI

Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Sinan Oğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" demişti.

Yıldız'ın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter desosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'a gönderme yaptı.

Yönter yaptığı paylaşımda, Sinan Oğan'a üstü kapalı göndermede bulunarak, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyeçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Odatv’nin ulaştığı Yönter, "Tweet Sinan Oğan'ı hedef alıyob iddialarını sorulması üzerine iddiaları kabul etti. Yönter adına konuşan danışmanı, tweetin Sinan Oğan'ı hedef aldığını belirterek Yönter'in, "Evet Sinan Oğan'ı hedef alan bir tweettir, istedikleri gibi haber yapabilirler." dediğini iletti.

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