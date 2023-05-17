Sinan Oğan payız is coming paylaşımıyla kime ne mesajı verdiğini açıkladı

Sinan Oğan "Payız is coming" paylaşımıyla ne mesajı vermek istediğini açıkladı.

Sinan Oğan payız is coming paylaşımıyla kime ne mesajı verdiğini açıkladı

TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum'da Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Sinan Oğan, “Payız is coming” ifadesini neden paylaştığını anlattı.

Payız’ın Anadolu’nun pek çok yerinde kullanılan bir ifade olduğunu belirten Oğan, ”Payız Türkçe bir kelime, sonbahar demek. Sayın Erdoğan ilk adaylarla ilgili değerlendirmeyi yaptığında 'Sayın Kılıçdaroğlu için Bay Kemal' demişti. Benim için ise 'Onun adını bile anmaya gerek yok' demişti. Iğdır'da bir tabir var, 'Cüceyi payız sayarlar'. Sonbahar geldiğinde bakarız kim kimi kaale alıyor almıyor. Cüce civciv demek. Yazın büyürler ama kimse yazın şu kadar tavuğum var demez. Çünkü tilki kapar ölür. Son olarak sonbaharda kümese kapatırlar ve sayarlar. 14 Mayıs geldiğinde kim kimi kaale alıyor almıyor anlamında demiştim. Sandıklar açılmaya başladığında civcivlerin saymanın zamanı geliyor anlamında demiştim” ifadelerini kullandı.

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Oğan, 14 Mayıs’ta sosyal medya hesabından “Payız is coming” paylaşımı yapmıştı.

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