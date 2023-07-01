AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı

AKP Türkiye’sinde artık okul okumanın, doğru düzgün bir meslek sahibi olmanın bir anlamı kalmadı!

Hemen hemen hepimizin ve ailelerimizin hayalidir, çocuğunu doktor olarak mühendis olarak görmek!

Tıp fakültesinde ya da mühendislik fakültesinde okuyan çocuğundan bahsederken anne babalar, göğüslerini kabartarak konuşur.

Ama artık bu ülkede doktor olmanın da mühendis olmanın da bir anlamı kalmadı!

Her şeyi değersizleştiren, AKP sağlık sisteminin de içinden geçti adeta!

Aile Sağlığı Merkezlerinin birer taşeron haline getirdi, sağlıkçıları adeta ikinci sınıf vatandaş yerine koydu!

AKP haftalardır “en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak” diye caka satıp duruyor ortalıkta!

Memura vaat edilen 22 bin TL hiçbir anlam ifade etmiyor!

Şöyle izah edelim!

Bugün rahatsızlandığınızda sizi hastaneye yetiştiren ambulansın şoförü, ek ödemeleriyle beraber o ambulanstaki pratisyen hekimden daha fazla maaş alıyor!

Bugün seçim vaadi olarak taşerondan kadroya geçirilen sürekli işçiler, hemşire ve doktorlardan daha fazla maaş alıyor, uzman doktordan ise sadece 243 TL eksik maaş alıyor!

Bu nasıl olabilir diyebilirsiniz?

Şöyle oluyor;

*Sürekli işçiye gece çalışmasında yüzde 35 fazla ödeme yapılırken devlet memuru sağlıkçılara bu hak tanınmıyor!

*Bayram çalışmasında sürekli işçiye 2 yevmiye ödenirken devlet memuru sağlıkçılara bu hak tanınmıyor!

*Sürekli işçiye fazla mesai ücreti 145 TL/saat verilirken sağlıkçıya ise sadece 38 TL (Hemşire) veriliyor!

Giyim, yol, yemek ve sosyal yardımlar derken hopp bir bakıyorsunuz sürekli işçinin maaşı sağlıkçının maaşından neredeyse 4’te 1 oranında fazla olmuş!

Bu sağlıkçının durumu, mühendis deseniz; mühendislerin sorumlu olduğu kamu işçileri mühendislerden neredeyse 2 katı kazanç elde ediyor!

Diyelim aşçısınız. KPSS’ye girdiniz ve bir devlet kurumuna atandınız, taşerondan kadroya geçen bir ortaokul mezununun yarısı maaş almayı göze almak zorundasınız!

Dönelim sağlıkçılara!

Devlet vasıfsız işçisi evlendiği zaman, anne baba olduğu zaman ek ücret ödüyor. Doktora ve hemşireye var mı bu ödeme derseniz?

Tabii ki yok!

İşte kamuda adalet!

15-20 yıl okul okuduktan sonra hayat kurtaran sağlıkçılara reva görülen düzen bu!

Sağlıkçılar bir bir ülkeden kaçarken yerlerine Suriyelisi, Afganı, Pakistanlısı doldurulurken sistemi düzeltmek yerine aynı hatalar yapılmaya devam ediliyor.

Kamu işçilerinin itiraz seslerini duyar gibiyim!

Kimsenin sizin aldığınız maaşta, ek ücrette gözü yok hanımlar, beyler!

Hele şu ekonomik koşullarda hiç yok!

Bu ülkenin sağlık neferlerinden, eğitimli insanlarından yüksek yüksek maaşlar almak sanırım sizin de hoşunuza gitmiyordur!

İstenen kamuda adalet!

İstenen yıllarca alınan eğitimin karşılığının verilmesi!

İnsanca yaşama standartlarının sağlanması!

AKP kurulduğunda bu ülkeye adaleti getireceğini söylemişti!

Arıyoruz ama bulamıyoruz!

Nerede bu adalet!