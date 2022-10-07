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Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı

Başörtüsü teklifiyle konuşulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gelen tepkilere, “'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde” şeklinde cevap verdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:22
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı

Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı
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HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, olası bir yasa ile kılık kıyafet ve başörtüsü gibi kavramlar üzerinden artık siyaset ve kara propaganda yapılamayacağını söyledi.

"KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLEMEYE BAŞLAMIŞLARDI"
Seçim sürecinde olduğumu şu dönemde, kapalı kapılar arkasında "CHP gelirse başınızı açtıracak" gibi söylemlerin başladığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. İşte 'endişeli muhafazakarlar var, bu propaganda onlar üzerinde etkili oluyor' deniliyordu. Aksini söyleyenler de oldu. 'Asıl endişeli modernler baskı altında, onlara kılık kıyafet baskısı yapılıyor, onlara güvence lazım' eleştirileri geldi. Evet. Bizim yasa teklifimiz hem endişeli muhafazakarlar hem endişeli modernler için güvencedir. İki taraftan kadınlar için güvence sağlıyor.

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Ey Millet..garanti vermemiş
7.10.2022 17:03
"Cemevlerine ibadethane statüsü yok, Erdoğan açıkladı: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak"  
 
hakan Göker
7.10.2022 15:21
bunlarda mağduriyet bitmez,başörtüsü biter,çarşaf ve cüpbe giyeceğiz derler  
 
Millet
7.10.2022 14:36
CHP dün yasaklattı gücü yetmeyince sessiz kaldı seçim arefesinde oy için türban ibaresi geçmeyen yasa verdi.Yasa lastik gibi okullarda yasak.Chp nin gücü yetince yasayı değiştirmeyeğinin garantisi yok  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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