AKP’den, 49 maddelik TSK teklifi

Teklifin amacı, 21 Ocak 2021 tarihli anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi nedeniyle mevzuatın güncellenmesi ve uyumlu hale getirilmesi.

Teklife göre, askeri suçlarda soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde ilgili kişilerin son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması amaçlanıyor.

Ayrıca, harp malulleri ve vazife malulleri için düzenlemeler yapılırken, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı olarak kabul edildiği süre içinde tedavilerinde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması gibi düzenlemeler de yer almaktadır.

UYUM DÜZENLEMELERİ

Uyum düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değişiklikle; mevzuatın güncellenmesi yeniden yapılıyor. Teklifle; Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili merciler ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde anılan kişilerin son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması amaçlanıyor. Ayrıca kamu görevlisi olan harp malulleri ile vazife malulü sayılanların da anne ve babasına ödenecek aylığın asgari ücretin net tutarından az olmaması düzenleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle; ayrıca, Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması ve Genelkurmay Başkanlığı teşkilatının Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilmesi sebebiyle düzenlemeye gidiliyor.

Teklif ile erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içerisinde yaralanması, hastalanması veya bir sakatlığının söz konusu olması durumunda, Sağlık Bakanlığı hastanelerince tedaviye yönelik bazı hizmetlere sınırlamalar getiriliyor. (Örneğin fizik tedavi belirli sayıda seans ile sınırlı) bu sınırlamalar kapsamında anılan kişilerin tedavilerinde mağduriyetler yaşandığına dikkat çekilerek, teklif ile bu mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; mağduriyetlerin önlenmesi maksadıyla sağlık hizmet bedelleri, reçete edilen ilaçlar için ortaya çıkan eşdeğer ilaç farkları ile tıbbi cihaz/malzeme fiyat farklarının ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanması amaçlanıyor. Düzenleme ile terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündeliklerinin ödenmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Teklif ile Yüksek Askeri Şura kararı ile general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısına ilişkin düzenleme yapılması, yurt dışına öğrenim, kurs ve staj için gönderilen subay ve astsubayların yurt dışında bu sebeplerle geçirdikleri sürelerin, hizmet gereği zorunlu olarak simülatör eğitimlerine katılanlar hariç, toplam 6 ayı geçen kısmının yükümlülük süresinden sayılması, askeri kaynaktan müfettiş yardımcısı atanmasına ilişkin usul ve esaslar Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenleniyor.

Muvazzaf kıdemli binbaşılar ile hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek tecrübeli personelin meslekte kalmalarının sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubaylardan, hizmet yıllarında görev yaparken emekli olanların emekli aylıklarında iyileştirme yapılması düzenleniyor.

Teklif ile yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi amaçlanıyor.

Diğer taraftan, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde Devletçe yapılan masraflarının tespit ve tahsiline ilişkin düzenleme yapılması, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile aynı usullere tabi olmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Teklif ile şehitlerin anne ve babalarının Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilmesi ve disiplin cezaları nedeniyle belli bir disiplin ceza puanına ya da sayısına ulaşılması sonucunda askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesileceği düzenleniyor.