Akşener kendisini alkışlayan AKP'li Belediye Başkanını uyardı: Sen alkışlamasaydın...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gaziosmanpaşa ilçesindeki futbol stadının yapımını tamamladı. Stada, 2022’nin Ekim ayında vefat eden spor basınının ve futbol spikerliğinin duayen isimlerinden Halit Kıvanç'ın adı verildi. Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılışı bugün törenle yapıldı,.

Açılışa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun törendeki konuşmasında Meral Akşener’i selamlamasını AK Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Usta da alkışladı. Bu sırada Akşener’in Usta'ya "Sen alkışlamasaydın" dediği görüldü.

Akşener ve Usta arasındaki diyalog sosyal medyada da gündem oldu.

FIFA ONAYLI

Halit Kıvanç Stadyumu’nun 5 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. Stat, 4 soyunma odası, 4 teknik direktör odası, 2 hakem odası, 1 gözlemci odası, 6 idari ofis, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 24 ofis ve canlı yayın alanlarına sahip. 68-105 saha ölçüsü bulunan stadın zemini de FIFA onaylı