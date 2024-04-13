Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti

Kaynak: Reuters
Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti
İran’ın misilleme yapması beklenirken İsrail’in alarma geçtiği, onlarca uçağın havalandığı belirlendi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilikteki konsolosluk binasına düzenlediği saldırının sonrasında Tahran’ın misillemesini 'alarm' halinde bekleniyor.

İsrail ordusundan yapılan duyuruda, önümüzdeki günlerde planlanan okul gezileri ve gençlik faaliyetlerinin iptal edildiği açıklandı.

Ordunun açıklamasında İran tehdidine karşı hazırlık kapsamında tüm güçlerin teyakkuzda olduğu ve onlarca uçağın havalandığı bilgisi yer aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı bilgilendirmede ülkedeki toplantıların da belirli kişi sayısı ile sınırlandıracağını vurguladı. İsail’de Gazze ve Lübnan sınırlarına yakın alanlarda toplanma kısıtlamaları halihazırda bulunmakta. Yeni sınırlamaların pazartesi saat 23.00’e kadar geçerli olacağı bildirildi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi yaşamını yitirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini söyleyerek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" sözlerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini söylemişti.

İlgili Haberler
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Lübnanlılar sokaklarda Suriyelileri yakalayıp darp etmeye başladı. Lübnanlı Hristiyan siyasetçinin öldürülmesi ortalığı karıştırdı
AKP'den CHP'ye geçen belediyede nüfus 1 milyon borç 11 milyar. Yeni seçilen başkan devraldığı borçları panoya astı
Milyonlarca araç için zorunlu oldu Bu kapsamdaki tüm araçlar TTB taktıracak
Başkentte şaşkına çeviren görüntü! Polisten kaçtı iki duvar arasına sıkıştı
Son Haberler
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı Dünya
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı Yerel Haberler
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır Yerel Haberler
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı Video
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi Spor
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş Magazin
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş