Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilikteki konsolosluk binasına düzenlediği saldırının sonrasında Tahran’ın misillemesini 'alarm' halinde bekleniyor.

İsrail ordusundan yapılan duyuruda, önümüzdeki günlerde planlanan okul gezileri ve gençlik faaliyetlerinin iptal edildiği açıklandı.

Ordunun açıklamasında İran tehdidine karşı hazırlık kapsamında tüm güçlerin teyakkuzda olduğu ve onlarca uçağın havalandığı bilgisi yer aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı bilgilendirmede ülkedeki toplantıların da belirli kişi sayısı ile sınırlandıracağını vurguladı. İsail’de Gazze ve Lübnan sınırlarına yakın alanlarda toplanma kısıtlamaları halihazırda bulunmakta. Yeni sınırlamaların pazartesi saat 23.00’e kadar geçerli olacağı bildirildi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi yaşamını yitirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini söyleyerek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" sözlerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini söylemişti.