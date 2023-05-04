AKP’den enişteye büyük kıyak: Erdoğan’ın hemşerisine bakanlıktan özel plan

AKP’li vekil Asuman Erdoğan’ın eşine ait şirketin, AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden rekor bir bedelle satın aldığı arsaların planları, seçim öncesi bakanlık tarafından değiştirildi. Şirket bakanlığın duyurmadığı kararı KAP'a "haricen öğrenilmiştir" diyerek bildirdi.

AKP’den enişteye büyük kıyak: Erdoğan’ın hemşerisine bakanlıktan özel plan

YENİÇAĞ | OĞUZ OK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ve aynı zamanda AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın da eşi olan Fatih Erdoğan, seçimlere çok az bir süre kala atağa kalktı.

Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kemerburgaz’da yakın zamanda satın aldığı arsaların yeni imar planları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

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BAKANLIK DUYURMADI ŞİRKET DUYURDU
Yeni planların onaylandığı, şirketin KAP’a yaptığı bildirimle ortaya çıktı. Bakanlık söz konusu yeni planların onaylandığını henüz kamuoyuna ilan etmemesine karşın Şirket, planların onaylandığını “haricen” öğrenildiğini duyurdu.

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ENİŞTENİN ACELESİ Mİ VAR?
Pasifik Gayrimenkul, geçen yıl Eyüpsultan Belediyesi’nden 1,77 milyar TL’ye satın aldığı, iki ayrı parselin yeni imar planlarının onaylandığını KAP’a bildirdi. Planların onaylandığı “haricen” öğrenildiği belirtilen bildirimde aynen şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu; 03.05.2023 tarihli 2023/21 tarihli toplantısında; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, (244) Ada/(1) Parsel ve (246) Ada/(5) parselde bulunan arsalarımıza dair yeni imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığı ve planların kesinleştiği haricen öğrenilmiştir. Bu durumun mevcut belirsizlikleri önemli ölçüde ortadan kaldırdığı düşünülmekte olup, şirketimizin bu bölgedeki proje ve satış faaliyetlerine başlamasına, buna uygun olarak idari ve mali süreçlerin yönetilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

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PARSELLERİN 5 KAT İMAR HAKKI BULUNUYORDU
Şirketin yaklaşık bir buçuk yıl önce Eyüp Belediyesi’nden satın aldığı iki ayrı parselin toplam büyüklüğü 78 bin 564 metrekare. Söz konusu parseller, Eyüpsultan Belediyesi’nin 2021 imar planlarını göre “ticaret+konut”, “tarım+gelişim konut alanı”nda kalıyor ve 5 kat inşaat hakkı bulunuyor. KAP’a onaylandığı bildirilen yeni imar planlarıyla, parsellere nasıl bir imar hakkı verildiği henüz belli değil.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi gibi Rize Güneysu’dan olan Fatih Erdoğan’ın geçen yıl vefat eden babası Ahmet Erdoğan’ın cenazesine katılmıştı.

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