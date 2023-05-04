Erdoğan Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dilek İmamoğlu için "HDP mensuplarının, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar. Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Van mitinginde zafer işareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu isim vermeden hedef alan Erdoğan, "HDP mensuplarının, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar" dedi.

"ORDU'DAN OY ALAMAZ"

Erdoğan, Van mitinginde zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu'nu şöyle hedef aldı:

"Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan sonra milletten alıyoruz. İki koyun verseler yolunu veremez Ordu'dan oy alamaz.

"ÖRGÜTÜN PARMAK İŞARETİYLE SELAMLIYORLAR"

Kandil'e dönüp tüm PKK'lıları çıkartacağız diyor. Bu Selo kim? Bu Selo Diyarbakır'daki 51 vatandaşımızı öldüren. Bay bay Kemal Meclis'te HDP ile neler görüştün söylesene. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları geri döndüreceklermiş. Ülkemizin Güney sınırlarını Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyorlar. Suriye'deki askerlerimizi çekip orayı ülkemize rahatça saldırabilesiniz diye tamamen size bırakacağız diyorlar. HDP mensuplarının, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar. Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü. Şimdiden silahlarını doldurmaya molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor."

SÜLEYMAN SOYLU DA HEDEF ALMIŞTI

İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Adayı Süleyman Soylu da dün yaptığı açıklamada, önceki gün Van mitinginde zafer işareti yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu isim vermeden hedef almıştı.

Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Van'da yaptığı mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımı ile beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar, PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar."

"SORSANIZ 'MİLLİ GÖRÜŞCÜYÜZ' DERLER"

"Güya milliyetçi olduğunu söyleyen ama Kandil'den yapılan açıklamalara PKK'lıların cüretkar bir şekilde yürüttükleri kampanyaya ses çıkarmaya bu kişi bir ara masadan kalkmaya yeltendi. Sonra nolduysa kolundan tutup geri masaya oturttular. O günden beri de kontrolsüz bir şekilde sağa sola yalpalayıp duruyor. Bir diğeri LGBT dayatmasını gölgeletmek üzere masada yer alıyor. Sorsanız milli görüşçüyüz derler. Ama milletimizin değerlerini dinamikleyen projelere seslerini çıkarmaz. Cumhur İttifakı'ndan LGBT'ci olmaz. Biz ailenin kutsiyetine inanırız. Ailemize leke sürdürmeyiz.

"TAMAMEN BUNLARIN TABANLARI BOŞALMIŞ"

Tamamen bunların tabanları boşalmış olmasına rağmen sözlerle bir avucu idare etmeye çalışıyorlar. Bizden gidenleri zaten saymıyorum. Onların ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Şimdi bakalım seçim sonucunda onlara ne düşecek. Bir de masaya sonradan eklenenler var. Masanın altındaki HDP'yi üste çıkardılar. İlave iki belediye başkanı getirip masaya monte ettiler. Bir tanesi ayrılıp zaten kendi partisini kurdu, kendi adaylığını ilan etti. Kalanlar ses çıkarsa hain damgası yiyecek. Aynı durum diğer partilerin tabanları için de geçerli. Neticesini 14 Mayıs'ta göreceğiz.

Bay bay Kemal'e oy vermek, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun kimseye vacip kılınmış bir görev değildir. Gelin bu seçimde tercihimizi hep beraber Türkiye yüzyılından yana kullanalım. "